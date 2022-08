Nicht "nur" Express - Leipzig/Halle will mehr klassische Luftfracht

Der Flughafen Leipzig/Halle ist vor allem für seinen bemerkenswerten Aufstieg als Basis für DHL Express bekannt. In den vergangenen Jahren hat sich der Standort zum weltweit größten Drehkreuz des Frachtriesen entwickelt.

Zuletzt hatten auch Amazon und seine Tochtergesellschaft Prime Air den Durchsatz im E-Commerce zusätzlich angekurbelt und die Position von Leipzig als führendes globales Gateway für Expressgüter gefestigt.

Dagegen spielt die Stückgutfracht am sächsischen Flughafen traditionell nur die zweite oder gar dritte Geige. Das Management hat nun beschlossen, dass sich das ändern muss, und einen bekannten und angesehenen Frachtveteranen mit dieser Aufgabe betraut. Sein Name: Steven Verhasselt.

Der ehemalige Chief Commercial Officer und Marketingleiter des Frachtflughafens im belgischen Lüttich hat sich inzwischen mit "FBC Cargo Strategy" selbstständig gemacht, einem Unternehmen, das sich auf Beratungsleistungen für die Logistik- und Frachtbranche konzentriert.

Die Beratungsaufgabe am Flughafen Leipzig/Halle umfasst die Entwicklung einer Strategie für Non-Express-Fracht als Voraussetzung für die Gewinnung zusätzlicher Frachtführer, die neben einem Teil des E-Commerce auch Standardsendungen wie Automobilteile, Maschinen, Konsumgüter, Vieh oder Spezialfracht wie temperaturempfindliche Artikel als Kernprodukte transportieren wollen.

Amazon Air am Flughafen Leipzig. © Mitteldeutsche Flughäfen / Uwe Schoßig

Das Projekt zur Forcierung der Standardfracht wurde Ende vergangenen Jahres gestartet und die Pläne sind inzwischen weit fortgeschritten. Auf der "Air Cargo Handling & Logistics"-Messe (ACHL), die Anfang September in Athen stattfindet, sollen sie im Detail erstmals öffentlich vorgestellt werden.

"Großes Potenzial"

"Das Ziel von Leipzig/Halle ist es, ein Gateway für Stückgut zu werden, um den Markt schneller zu bedienen, als es überlastete Drehkreuze tun", umreißt Verhasselt die Planungen. Mit der Rückkehr des Passagiergeschäftes hätten die großen Hubs Probleme, die benötigten Kapazitäten zu bewältigen.

DHL-Flugzeuge am Flughafen Leipzig/Halle: Fast das gesamte Frachtaufkommen ist bislang Expressfracht © dpa / Jan Woitas

"Die Priorität liegt auf der Lösung dieser Probleme, während die Fracht wieder einen Schritt zurückgeht, wie man an Drehkreuzen wie Amsterdam, Frankfurt oder Köln/Bonn sieht. In Leipzig/Halle hingegen hat die Fracht die volle Aufmerksamkeit und ist Priorität Nummer eins", so Verhasselt im Interview mit dem "CargoForwarder Global".

Deutschland ist Europas führender Markt für den elektronischen Handel und die Industrieproduktion, der den Frachtverkehr auf den Flughäfen der Nachbarländer sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr nährt, so der Belgier. "Deshalb sollte es auch das führende europäische Cargo-Gateway sein", fordert er in dem Luftfrachtfachmagazin.

"Es gibt in Leipzig ein großes Potenzial für alle Güter, die den Frachterbetrieb erfolgreich machen. Die Grundvoraussetzungen sind gegeben, wie die 24/07/365-Betriebsgenehmigung, die hervorragende intermodale Luft-, Schienen- und Straßenanbindung von LEJ, das Vorhandensein von zwei parallelen Start- und Landebahnen, agile Zollprozesse, verfügbare Arbeitskräfte in und um Leipzig und – vor allem – jede Menge entwicklungsfähige Grundstücke innerhalb des Flughafenzauns", fasst er zusammen.

Rund um den Flughafen Flughafen Leipzig/Halle gibt es noch viel Platz. © Flughafen Leipzig/Halle

Liberalisierung der Bodenabfertigungspolitik

Um neue Unternehmen anzuziehen, ist demnach die Infrastruktur der Schlüssel. "Der Bau flexibler, mehrfach nutzbarer Gebäude mit luft- und landseitigem Zugang, einschließlich produktbezogener Einrichtungen auf dem Flughafen und mit integrierten Büros, sind daher die Voraussetzung für die Ausweitung von All-Cargo-Diensten", erklärt er gegenüber "CargoForwarder Global" seine Pläne.

Auch eine digitale Infrastruktur samt Cargo-Community-Cloud ist Teil des Konzepts. Der Ansatz ist ganzheitlich und wurde in enger Zusammenarbeit mit Konrad Best, Senior VP Business Development & Strategy, sowie mit Mario Patyk und Ivan Strelnikov, den leitenden Mitgliedern des Cargo-Teams in Leipzig/Halle, entwickelt.

Es beinhaltet zudem ein liberalisiertes System der Bodenabfertigung. Bislang ist die Flughafentochter Portground der dominierende Akteur vor Ort, während der Konkurrent Swissport nur eine kleine Station betreibt. "Es gibt eindeutig Raum für Expansion. Das betrifft die bestehenden Abfertigungsagenten oder zusätzliche Partner", sieht es Verhasselt.

In Bezug auf die Kühlkette betont er, dass der Flughafen bereits sehr günstige Bedingungen für die Abfertigung zeitkritischer Güter bietet. "Unser Abfertigungsagent Port Ground ist Iata CEIV-zertifiziert und betreibt ein Kühllager mit separaten Temperaturbereichen", erläutert der Flughafen. Das Gebäude bietet verschiedene Kammern mit Temperaturen von zwei bis 25 Grad Celsius. Zugangskontrollen, Video- und Temperaturüberwachung sorgen für höchste Sicherheitsstandards", betont der Flughafen auf seiner Website.

Einschließlich des DHL-Verkehrs und des Verkehrs des Joint-Venture-Partners Aerologic (50 Prozent DHL / 50 Prozent Lufthansa Cargo) werden in Leipzig/Halle durchschnittlich 1200 Frachtflüge pro Woche durchgeführt. Derzeit fliegen mehr als 70 Frachtfluggesellschaften den sächsischen Flughafen an, die meisten als Zubringer für den Integrator DHL. So stehen 250 Ziele in ganz Europa und dem Rest der Welt auf dem Flugplan von Leipzig/Halle.

Die Mittel sind da

An Geldmangel sollen Verhasselts Expansionspläne nicht scheitern, auch wenn diese noch von den Vorständen der Flughafen-Mutter von Leipzig/Halle und Dresden, der Mitteldeutschen Flughafen AG, abgesegnet werden müssen.

Im Jahr 2019, kurz vor Ausbruch der Pandemie, hatten die Gremien bereits ein Finanzierungspaket von 500 Millionen Euro beschlossen, das nach wie vor gültig ist. Darauf verweist auch Flughafensprecher Uwe Schuhart, wenn er über die Finanzierung neuer Vorfeldflächen, Frachtflugzeugpositionen und den Bau von Logistik- und Bürokomplexen auf der Nord- und Südseite des Flughafens spricht. Für die Realisierung der Bauprojekte stünden ausreichend Grundstücke zur Verfügung, bestätigt er.

Derweil regt sich bereits leiser Widerstand gegen die Pläne. Zwar hatte eine vom Flughafen in Auftrag gegebene Umfrage ergeben, dass die Anrainer dem weiteren Ausbau durchaus positiv gegenüber stehen. Eine kleine Gruppe von vorwiegend überregionalen Umweltaktivisten protestiert jedoch immer wieder mit Störaktionen gegen die Ausbaupläne.