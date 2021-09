Leipzig als erster deutscher Flughafen über Vorkrisen-Niveau

Der Flughafen Leipzig-Halle verzeichnet im August mehr Starts und Landungen als im Vergleichszeitraum vor Corona. Damit ist er der einzige Standort in Deutschland, wie aus den aktuellen Verkehrszahlen der Flugsicherung hervorgeht.

Als erster Flughafen in Deutschland hat Leipzig-Halle im August mehr Flüge registriert als vor der Corona-Krise. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) zählte knapp 6700 Flugbewegungen und damit fünf Prozent mehr als im Vergleichsmonat August 2019.

Leipzig-Halle profitierte dabei sowohl von den steigenden Zahlen bei Urlaubsflügen in der Ferienzeit als auch vom weiterhin starken Frachtbetrieb. Das Drehkreuz des Logistikers DHL ist nach Frankfurt der zweitgrößte Frachtflughafen Deutschlands und war während der gesamten Corona-Krise weniger von Flugausfällen betroffen als andere Airports.

Der Frachtumschlag am Leipzig-Halle Airport war zuletzt weiter gewachsen. Im Juli - dem neuesten Ausweisungszeitraum des Flughafens - wurden knapp 134.000 Tonnen Fracht abgefertigt. Das waren 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des Jahres war das Aufkommen gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar um 18,9 Prozent auf rund 899.700 Tonnen angestiegen.

Starts und Landungen an deutschen Flughäfen im August 2021 © DFS

Auch andere Flughäfen erholten sich durch den Ferienverkehr im August. Frankfurt etwa kam mit rund 28.900 Starts und Landungen auf 62 Prozent des Wertes von vor zwei Jahren. Im Juli waren es erst 59 Prozent der 2019er Zahlen. Dieser Trend zeigte sich laut Flugsicherung an beinahe allen deutschen Verkehrsflughäfen: Im Schnitt lag das Verkehrsaufkommen an den 15 internationalen Flughäfen im August um 42,3 Prozent unter dem des Vorkrisenmonats. Verglichen mit dem Juli ist dies eine Verbesserung um fünf Prozentpunkte.

Insgesamt registrierten die DFS-Lotsen im August rund 198.500 Flüge nach Instrumentenflugregeln im deutschen Luftraum. Das waren 64 Prozent des Aufkommens aus dem Vorkrisen-Monat August 2019. Der Aufwärtstrend setzte sich damit den sechsten Monat in Folge fort, wie die Flugsicherung am Mittwoch in Langen bei Frankfurt berichtete. Im Juli waren es erst 57 Prozent gewesen.

Leipzig plant Ausbau

Der Flughafen Leipzig/Halle, inzwischen hinter Frankfurt der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland, plant einen deutlichen Ausbau. Dort gibt es für Frachtmaschinen eine Nachtflugerlaubnis. Das Investitionsprogramm ist 500 Millionen Euro schwer. Dafür soll vor allem Leipzig/Halle als Logistikstandort ausgebaut werden.

Unter anderem plant der die Posttochter DHL die Erweiterung des Logistik-Drehkreuzes von 60 auf etwa 90 Stellplätze für Flugzeuge. Im Jahr 2019 gab es gut 80.000 Starts und Landungen. Für 2032 sind 118.000 prognostiziert. Gegen die Ausbaupläne gibt es von Anwohnern und Klimaaktivisten erhebliche Widerstände.