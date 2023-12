Leerlaufende Triebwerke: Ursache für Yeti-Airlines-Absturz in Nepal aufgedeckt

Wrack der Yeti Airlines ATR 72, die am 15.01.2023 im Anflug auf Pokhara in Nepal verunglückte.

Der Absturz der Yeti Airlines in Nepal, bei dem vor fast einem Jahr 72 Menschen ums Leben kamen, wurde dadurch verursacht, dass die Piloten fälschlicherweise den Strom abschalteten, was zu einem aerodynamischen Strömungsabriss führte, so der Bericht eines von der Regierung eingesetzten Untersuchungsausschusses.

Dipak Prasad Bastola, ein Luftfahrtingenieur und Mitglied der Untersuchungskommission, sagte, dass die Piloten aufgrund mangelnden Bewusstseins und fehlender Standardbetriebsverfahren die Konditionshebel, die die Leistung steuern, in die Federstellung gebracht hatten, anstatt den Klappenhebel zu wählen.

Dies führte dazu, dass das Triebwerk "im Leerlauf lief und keinen Schub erzeugte", so Bastola gegenüber Reuters. Das Flugzeug flog noch bis zu 49 Sekunden lang weiter, bevor es auf den Boden aufschlug.

Die ATR 72, die von der privaten Yeti Airlines betrieben wurde, stürzte am 15. Januar kurz vor der Landung in der Touristenstadt Pokhara ab und ist einer der schlimmsten Flugzeugunfälle in Nepal seit 30 Jahren. Damals stürzte ein Airbus A300 der Pakistan International Airlines beim Landeanflug auf Kathmandu in einen Abhang, wobei alle 167 Menschen an Bord ums Leben kamen.

Seit dem Jahr 2000 sind fast 350 Menschen bei Flugzeug- oder Hubschrauberabstürzen in Nepal ums Leben gekommen. Nepal ist die Heimat von acht der 14 höchsten Berge der Welt, darunter der Everest, wo plötzliche Wetterumschwünge gefährliche Bedingungen verursachen können.

Die Europäische Union verbietet nepalesischen Fluggesellschaften seit 2013 den Zugang zu ihrem Luftraum, aufgrund von Sicherheitsbedenken.