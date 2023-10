Leasinggeber SMBC erhält Versicherungsentschädigung von Aeroflot

Nach Aercap hat sich nun auch das Flugzeugleasingunternehmen SMBC Aviation mit Aeroflot auf einen Vergleich über nach Russland verleaste Flugzeuge und Ersatztriebwerke geeinigt. Der Leasinggeber will mit weiteren russischen Airlines wegen ausstehender Zahlungen verhandeln.

Der in Irland ansässige Flugzeugleasinggeber SMBC Aviation Capital gab bekannt, eine Versicherungsentschädigung in Höhe von 710 Millionen US-Dollar für seine an die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot verleasten Flugzeuge erhalten zu haben.

Der Leasinggeber, der zur japanischen Sumitomo Mitsui Financial Group gehört, erklärte, dass der Vergleichsbetrag seine Ansprüche gegenüber der Versicherung von Aeroflot für 16 Flugzeuge und deren Triebwerke widerspiegelt. Ein zusätzlicher Versicherungsvergleich wurde für ein Flugzeug und dessen Triebwerke geschlossen, die von SMBC Aviation verwaltet werden.

Vor dem Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Jahr war Russland ein wichtiger Markt für Flugzeugvermieter, die Flugzeuge von Boeing und Airbus kauften und an Fluggesellschaften im Land vermieteten.

Diese Flugzeuge sind in Russland gestrandet, da Moskau sich weigert, die Jets freizugeben. Leasinggeber haben die Verträge gekündigt, um die Sanktionen des Westens einzuhalten.

Letzten Monat erklärte der weltgrößte Flugzeugleasinggeber Aercap, sich bereit erklärt zu haben, eine Versicherungsforderung zu begleichen, die aus der Weigerung Russlands resultierte, 17 an Aeroflot geleaste Jets zurückzugeben.

SMBC Aviation erklärte, es werde seine Bemühungen fortsetzen, die Verluste im Zusammenhang mit Flugzeugen, die zuvor an andere russische Fluggesellschaften verleast worden waren, zu verringern. Der Leasinggeber hatte auch Jets an S7 Airlines, Ural Airlines, Nordwind Airlines und Nordstar Airlines verleast, bevor der Vertrag im März 2022 gekündigt wurde.

Die Sumitomo Mitsui Financial Group, die über ihre Leasing- und Bankeinheiten Eigentümerin von SMBC Aviation ist, erklärte, dass sie in ihrem konsolidierten Ergebnis für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das im März 2024 endet, einen Gewinn von 311 Millionen US-Dollar aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen ausweisen wird.