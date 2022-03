Leasinggeber beschlagnahmen Dutzende russische Flugzeuge

Russland hat wegen der Sanktionen des Westens nach eigenen Angaben 78 Flugzeuge eingebüßt. Die Maschinen seien im Ausland beschlagnahmt worden und konnten nicht mehr zurückfliegen, sagte Verkehrsminister Witali Saweljew am Dienstag in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge.

Wegen des Risikos der Beschlagnahme von geleasten Flugzeugen russischer Gesellschaften im Ausland hatte Russland Airlines aufgerufen, nicht mehr ins Ausland zu fliegen. Westliche Leasinggesellschaften müssen wegen der Sanktionen gegen Russland bestehende Leasingverträge mit russischen Betreibern bis Ende März kündigen. Davon sind Hunderte Flugzeuge betroffen.

Die geleasten westlichen Maschinen sind vor allem auf Bermuda und in Irland registriert. Die Luftfahrtbehörden hatten die Zulassung wegen Sicherheitsbedenken entzogen. Erstens gebe es keine Kontrollmöglichkeit mehr. Zudem können russische Betreiber aufgrund der Importsanktionen nicht mehr auf Ersatzteile zurückgreifen.

Präsident Wladimir Putin hat wegen der Sanktionen verfügt, dass russische Fluggesellschaften ihre geleasten ausländischen Maschinen künftig in Russland registrieren dürfen. Damit können das Staatsunternehmen Aeroflot und auch private Airlines weiter auf Inlandsstrecken ihre Flotten einsetzen.

Saweljew zufolge wurden bereits 800 Flugzeuge in Russlands Luftverkehrsregister eingetragen. "Wir versichern sie auch bei einer russischen Versicherungsgesellschaft", sagte er. Russische Betreiber hätten zum Zeitpunkt der Sanktionen über 1367 Flugzeuge verfügt.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar haben

fast alle europäischen Länder, die USA und Kanada ihren Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt.

Entsprechend hängen auch nicht geleaste und russische registrierte Flugzeuge im Westen fest. In Leipzig etwa stehen zwei AN-124 der Volga-Dnepr in der Wartung. Am Flughafen Köln/Bonn steht seit dem Start der Flugverbote eine Boeing 737 der ebenfalls zur Volga-Dnepr-Gruppe gehörenden Atran.