Leasingfirma Aerolease will bis zu 50 "Alice"-E-Flugzeuge kaufen

Eviation Alice beim Erstflug am 27.09.2022.

Die in Miami ansässige Leasingfirma Aerolease hat auf der Paris Air Show eine Absichtserklärung unterzeichnet, bis zu 50 Maschinen des Typs "Alice" von Eviation zu kaufen. Das Unternehmen möchte die elektrischen Regionalflugzeuge weltweit verleasen.

Die Eviation Alice hatte ihren Jungfernflug im vergangenen September absolviert. Das Elektroflugzeug soll es in drei Versionen geben, als Regional- Geschäftsreise- und Frachtflugzeug.

Neben der neuesten Absichtserklärung von Aerolease konnte Eviation zuvor bereits eine Bestellung über 30 Flugzeuge vom britischen Regionalflugzeugleaser Monte verbuchen. Cape Air orderte 75 Maschinen, Global Crossing Airlines 50 und die deutsche Evia Aero 25.

Darüber hinaus gingen Bestellungen in Höhe von 25 Flugzeugen von Northern Territory Air Services, 30 von der mexikanischen Aerus und bis zu 23 von Air New Zealand ein. Auch DHL Express orderte bei Eviation zwölf "Alice"-Maschinen in der Cargo-Variante.