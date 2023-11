Leasing-Riese SMBC bestellt 60 Airbus A320 Neo

SMBC Aviation Capital hat bei Airbus 60 Flugzeuge der A320-Neo-Familie bestellt, teilte das weltweit zweitgrößte Flugzeugleasing-Unternehmen mit.

Nikkei Asia, die zuerst über den Auftrag berichtet hatte, nannte einen Wert von rund 3,4 Milliarden US-Dollar (rund 3,11 Milliarden Euro) basierend auf dem Marktpreis der A320 Neo.

Die Ankündigung kommt nur wenige Tage, nachdem Airbus' Hauptkonkurrent Boeing die Dubai Airshow dominiert hatte. Boeing erhielt neue Aufträge über 196 Flugzeuge, während Airbus angesichts der rasch wachsenden Nachfrage nach Großraumflugzeugen Verträge über 55 Jets unterzeichnete.

Lesen Sie auch: { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/dubai-airshow-2023-A9nuwH__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Dubai Airshow"} } Lesen Sie auch: Das war die Dubai Air Show 2023

SMBC erklärte, dass die neuen Flugzeuge den kumulierten Auftragsbestand für die A320 Neo und die A321 Neo auf 184 Flugzeuge erhöhen und die Auslieferungen bis 2031 sichern.

"Weiterer Beweis für anhaltende Nachfrage"

Der in Irland ansässige Leasinggeber, der derzeit über fast 1000 Flugzeuge verfügt, verwaltet oder in Auftrag gegeben hat, meldete für das erste Halbjahr einen Gewinnanstieg um 75 Prozent auf 236 Millionen US-Dollar (rund 215,6 Millionen Euro).

Das Unternehmen führte dies auf die "selten so konstruktiven" Fundamentaldaten der Leasingbranche zurück und verwies auf das anhaltende Wachstum des weltweiten Kurzstreckenverkehrs in einer Zeit, in der das Angebot an Flugzeugen immer knapper wird.

"Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis für die anhaltende weltweite Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen, treibstoffeffizienten Flugzeugen und findet inmitten einer anhaltenden starken Erholung des weltweiten Luftverkehrs statt", sagte Peter Barrett, CEO von SMBC, in einer Erklärung.