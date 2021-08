Honeywell und Lufthansa Technik haben einen Kooperationsvertrag über die Instandhaltung von Komponenten unterzeichnet, die in den Triebwerken der Leap-Serie von CFM International eingebaut sind, teilte der Kranich-Konzern mit. Sie werden in Flugzeugen der Airbus A320-Neo-Familie, Boeing 737 Max und Comac C919 eingesetzt. Im Rahmen dieser Vereinbarung will Lufthansa Wartungs-, Reparatur- und Überholungskapazitäten für die genannten Honeywell-Komponenten entwickeln.