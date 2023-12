Kurzmeldung Le Crobag Flagship Store am Flughafen Düsseldorf eröffnet

Le Crobag Flagship Store am Flughafen Düsseldorf.

Am Flughagen Düsseldorf hat Avolta einen den ersten "Le Crobag" Flagship Store an einem deutschen Airport eröffnet. Le Crobag französische Backwaren und Spezialitäten, wie es in der Flughafenmitteilung heißt. Der neue Store befindet sich im Sicherheitsbereich des Flugsteigs B und bietet 75 Sitzplätze.