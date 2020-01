Lauda kündigt sechs neue Routen ab Stuttgart an

Lauda hat mitgeteilt im kommenden Sommer sechs neue Strecken am Flughafen Stuttgart aufzunehmen. So startet die zur Ryanair-Gruppe gehörende Airline neu nach Porto Sevilla, Valencia, Palermo, Chania und Kiew. Insgesamt bedient die Airline im Sommer 26 Ziele und hat drei Maschinen am Airport stationiert.