Lauda muss Checkin-Schaltergebühren online hervorheben

Die Schaltergebühren in Höhe von 55 Euro für einen Checkin am Flughafen müssen im Buchungsprozess klar dargestellt werden. Ein entsprechendes Urteil will Lauda nun befolgen, teilte die Airline mit. Ziel sei, dass alle Passagiere online einchecken. Bislang würden dies 99 Prozent tun. Die Gebühr an sich war vom Gericht nicht beanstandet worden.