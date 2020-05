Latam meldet in den USA Insolvenz an

Latam hat in den USA Insolvenz angemeldet, da sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Die größte Airline Lateinamerikas und ihre Töchter in Chile, Peru, Ecuador und Kolumbien sollten unter Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts nun umgebaut werden, kündigte Konzernchef Roberto Alvo an.