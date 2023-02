Mit ihrem neuen Langstreckenprodukt setzt Lufthansa auf Individualisierung

Die Lufthansa hat in Berlin ihre neue "Allegris"-Langstreckenprodukte für die First-, Business-, Premium-Economy- und Economy-Class vorgestellt. Das neue Konzept setzt auf Individualisierung. Allein in der Business-Class gibt es sieben Sitzoptionen.

Die Lufthansa Group investiert in ihre Langstreckenkabinen. Das Produktprogramm unter dem Namen "Allegris" wurde jetzt in Berlin vorgestellt.

Die neue Kabine soll in den ab 2024 ausgelieferten Airbus A350 Premiere feiern und dann schnellstmöglich in der gesamten Flotte ausgerollt werden, wie Lufthansa-Chef Jens Ritter bei der Vorstellung der neuen Langstreckenkabine sagte. Das Investitionsvolumen betrage rund 2,5 Milliarden Euro.

Insgesamt verbaut die Lufthansa Group rund 27.000 neue Sitze. Über 100 neue Flugzeuge sollen mit den neuen Sitzen ausgestattet werden. Zusätzlich zu den neuen Airbus A350, Boeing 787 und 777 sollen auch zahlreichen Flugzeuge der Bestandsflotte umgerüstet werden, etwa die Boeing 747-8. Eine Entscheidung über den Einbau in die A340 und A380-Flugzeuge steht noch aus.

Ziel sei dabei auch, die aktuell noch in vielen verschiedenen Sitzplatzkonfigurationen ausgestatteten Langstreckenmaschinen je nach Typ gleich zu bestuhlen, hieß es bei der Präsentation. Dabei gibt es durchaus Unterschiede zwischen den verschiedenen Flugzeugtypen. So bekommen die Boeing 787 keine First-Class. Die Flugzeugkabine sei dafür zu schmal, hieß es.

Bis 2025/26 sollen alle Flugzeuge umgerüstet sein. Die Einführung ist zunächst für die Langstreckenmaschinen der Lufthansa und der Swiss geplant. Ob auch Austrian und Brussels die Sitze erhalten werden, steht noch nicht fest.

Neue Economy- und Premium-Economy-Sitze

In der Economy setzt Lufthansa auf neue Sitze, die mit einem Sitzabstand von 79 Zentimetern verbaut werden, über Tablet-Halter und USB-Anschlüssen verfügen. Zusätzlichen Komfort können sich Kunden in den ersten Reihen hinzukaufen. Hier beträgt der Abstand 86 Zentimeter. Zudem will Lufthansa die Möglichkeit pushen, sich einen freien Nachbarsitz hinzu zu buchen.

Geplant ist zudem die Einführung der "Sleeper's Row 2.0". Diese neue Reihe bietet den Angaben nach einen größeren Sitzabstand und eine neue Lösung zur Umwandlung der ganzen Reihe in ein breiteres Bett. Dazu wird dann die Fußstütze ganz hochgeklappt.

Die neue Premium-Eco wurde allerdings bereits im Frühjahr bei Swiss eingeführt. Sie bietet mehr Platz im Beinbereich. Die wichtigste Änderung zu vorher: In der Premium Economy bekommen es Fluggäste nicht mehr mit, wenn der Sitz vor ihnen heruntergefahren wird. Das passiert innerhalb der Umschalung.

Suiten in First- und Business-Class

Besondere Highlights von "Allegris" sind aber die First- und die Business-Class. Hier gibt es erstmals bei Lufthansa ein Suiten-Konzept.

Fast deckenhohe Wände sollen dabei in der First-Class für ein Maximum an Privatsphäre sorgen. In der Kabine ist ein Tisch verbaut sowie eine persönliche, geräumige Garderobe. Die Sitze sind fast einen Meter breit und können demnach auf Wunsche gekühlt oder gewärmt werden. Zudem ist die Festigkeit der Polster einstellbar, etwa um in der Schlafposition eine weichere oder härtere Matratze zu schaffen.

Die First-Class-Suiten werden in 1-1-1-Konfiguration verbaut, wobei Lufthansa die in der Kabinenmitte verbauten Suiten als "Suite Plus" verkauft. Dabei handelt es sich um eine separate Doppel-Kabine mit deckenhohen Wänden und verschließbarer Tür, großem Tisch und zwei breiten Sitzen, die sich bei Bedarf zu einem bequemen Doppelbett kombinieren lassen.

Die First Class "Suite Plus" kann zu zweit gebucht werden.

Diese Art von Luxus können sich betuchte Kunden entweder alleine gönnen – oder auch zu zweit. Wer diese "Suite-Plus"-Kabine nutzen möchte, der wird bei der Buchung einen Aufpreis bezahlen. Dieser liegt den Angaben nach unter dem Preis eines zweiten First-Class-Tickets, erlaubt aber die Mitnahme einer weiteren Person.

Individualisierung im Ticketverkauf

Mit einer weit gefächerten Diversifizierung der Sitzoptionen in den Langstreckenkabinen setzt Lufthansa auf den Trend der immer größeren Individualisierung im Ticketverkauf. Die neue Auswahlvielfalt, die der Grundgedanke der "Allegris"-Produktwelt darstellt, wird allerdings erst in der Business-Class so richtig sichtbar.

Die neue Business-Class-Kabine wird nämlich insgesamt sieben verschiedene Sitzoptionen bieten, darunter auch Suiten mit brusthohen Wänden, jede mit einer eigenen Schiebetür für mehr Privatsphäre. Diese werden allerdings nur in der ersten Reihe der Business-Class verbaut. Auch hier lassen sich die innen liegenden Suiten für gemeinsam reisende Passagiere zu einer Kabine verbinden.

Neben den Suiten gibt es sechs weitere Wahlmöglichkeiten für die Reisenden der Business-Class, wie etwa Sitze, die sich zu extralangen Betten von 2,20 Metern ausfahren lassen, Kabinen mit mehr Arbeitsfläche oder Babyschale sowie Sitze mit besonders viel Privatsphäre.

"Allegris" Business-Class der Lufthansa.

Auswahlvielfalt in der Business-Class Lufthansa bietet in der Business-Class zukünftig sieben Sitzoptionen: 1) Suiten in der ersten Reihe. Doppel-Suite im Innenbereich, Einzelsuiten am Fenster.

2) Extra-Space-Seat: Einzigartiger, großzügiger Einzelsitz mit extra Arbeitsfläche.

3) Fensterplatz mit hohem Grad an Privatsphäre.

4) Sitz mit extra langem Bett (2,20 Meter).

5) Privacy Sitz am Fenster mit Babyschale.

6) Doppelsitz: In der letzten Reihe der Business – zwei benachbarte Sitze mit geringerem Abstand zueinander, die durch eine versenkbare Mittelkonsole zu einem Doppelschlafplatz kombiniert werden können.

7) Classic Sitz: Der Gang ist von allen Sitzen aus direkt erreichbar.

Ob auf Geschäftsreise, als Privatreisender allein, mit Partner oder der ganzen Familie: "Jeder Gast hat sein eigenes Verständnis von Premium, daher setzen wir auf maximale Individualität und Exklusivität", fasst Ritter das neue Konzept zusammen.

Alle Sitze der Business-Class verfügen über einen direkten Gangzugang, ein Bett von mindestens zwei Metern Länge, 4K-Monitore, große Esstische, Wireless Charging, Noise-Cancelling-Kopfhörer und – wie in der First-Class – individuell einstellbarer Kühl- und Wärmefunktion.

Verkauft werden die verschiedenen Sitzplatztypen in Form aufpreispflichtiger Zusatzoptionen, die bei der Buchung und auch nochmal beim Check-in angeboten werden. Die Grundvariante der Sitze ist dabei stets ohne Aufpreis verfügbar. Wer sich garantiert einen Sitz mit speziellen Ausprägungen sichern möchte, muss extra zahlen.