Zu lange Wartezeiten in Düsseldorf: DSW trennt sich wohl von Geschäftsführer Lange

Nach den zum Teil chaotischen Zuständen am Düsseldorfer Flughafen bei der Fluggastabfertigung hat sich das Sicherheitsunternehmen "Deutscher Schutz- und Wachdienst GmbH + Co. KG" (DSW) nach Informationen von airliners.de von seinem Geschäftsführer Peter Lange und dem Niederlassungsleiter Sebastian Schöller getrennt.

In einem Schreiben der DSW heißt es: "Beide werden das Unternehmen verlassen und sich anderen Herausforderungen stellen". Das Papier liegt der Redaktion vor. Weiter heißt es darin: "Wir werden den Standort Düsseldorf einer umfangreichen Reorganisation unterziehen."

Das Unternehmen DSW führt seit Juni 2020 im Auftrag der Bundespolizei die Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen durch. Es hatte das Sicherheitsunternehmen Kötter abgelöst, das ebenfalls massiv in der Kritik gestanden hatte. Lange war bei beiden Firmen als Geschäftsführer tätig.

Lange Schlangen am Flughafen Düsseldorf. © Verdi

Die Kritik an der Unternehmensleitung war seit Wochen immer lauter geworden. Hintergrund sind die seit Monaten andauernden Komplikationen bei der Fluggastabfertigung am Düsseldorfer Flughafen. Diese führten in der Abflughalle zu langen Warteschlangen von Fluggästen. Nach Problemen zu Ferienbeginn kam es auch am heutigen Dienstagvormittag zu langen Wartezeiten, sie lagen teilweise bei weit mehr als 40 Minuten.

"Haben uns gewundert"

"Die Arbeitsbedingungen bei der Fluggastkontrolle sind nicht stimmig", heißt es von der Gewerkschaft Verdi. "Es gibt einen hohen Krankenstand von über 20 Prozent, das ist kontinuierlich so", sagt Tarim Özay von Verdi. "Wir haben uns gewundert, dass der nun entlassene Geschäftsführer Lange die Anforderungen am Flughafen als nicht mehr stemmbar dargestellt hat. Dennoch trat er mit dem neuen Unternehmen wieder an."

Es werde ohnedies nicht so sein, "dass durch die Trennung von dem Geschäftsführer und dem Niederlassungsleiter nun die Arbeitsbedingungen plötzlich besser sind", betonte Özay. Das Unternehmen DSW hat die Trennung von Lange und Schöller bislang nicht bestätigt.