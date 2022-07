Lange Wartezeiten in Köln/Bonn, entspanntere Lage in Frankfurt

Bis zu sieben Stunden lang warteten einige Passagiere am Flughafen Köln/Bonn am Wochenende an den Sicherheitskontrollen. In Frankfurt war die Situation dagegen entspannter.

Reisende am Flughafen Köln-Bonn.

Chaos in Köln, entspannte Stimmung in Frankfurt: Deutsche Flughäfen haben am Wochenende eine unterschiedliche Bilanz gezogen.

Chaos in Köln, entspannte Stimmung in Frankfurt: Deutsche Flughäfen haben am Wochenende eine unterschiedliche Bilanz gezogen.

Am Frankfurter Flughafen blieben am ersten Wochenende der Sommerferien in mehreren Bundesländern größere Probleme aus. In den Terminals herrsche zwar Hochbetrieb, aber bislang funktioniere alles geordnet, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Sonntag.

Nach den chaotischen Zuständen am Wochenende wegen nicht ausreichend besetzter Sicherheitskontrollen hat sich die Lage am Flughafen Köln/Bonn nach Angaben eines Sprechers entspannt. Die Situation sei nicht vergleichbar mit der von Samstag, sagte der Flughafensprecher am Montag.

Am Wochenende hatten am zweitgrößten Flughafen von NRW Hunderte Reisende wegen langer Wartezeiten ihren Flug verpasst, außerdem kam es zu erheblichen Verspätungen. Um die aufgeheizte Lage mit entnervten Fluggästen, die zeitweise in Schlangen von mehreren Hundert Metern warteten, zu beruhigen, war zusätzlich Polizei zum Flughafen gerufen worden.

In Frankfurt "moderate Wartezeiten"

Für Frankfurt berichtete ein Sprecher der Bundespolizei von "moderaten Wartezeiten" von 20 bis 30 Minuten an den Sicherheitskontrollen: "Die Kontrollen funktionieren reibungslos, unsere Maßnahmen wie zusätzliches Personal wirken." Weil in gleich drei Bundesländern – Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland – am Freitag die Sommerferien begannen, hatte sich Deutschlands größter Flughafen auf großen Andrang vorbereitet.

Am Wochenende wurden täglich bis zu 200.000 Fluggäste erwartet. Bereits am Freitag waren es rund 180.000, am Samstag zählte Fraport einer ersten Schätzung zufolge ebenfalls etwa 180.000 Fluggäste.

Auch Fluggesellschaften hatten sich mit zusätzlichem Personal auf das hohe Passagieraufkommen vorbereitet. Der Flugplan war vorsorglich deutlich ausgedünnt worden, sodass nicht so viele Flugzeuge wie sonst gleichzeitig abgefertigt werden mussten. Viele Reisende waren auf Verzögerungen vorbereitet und erschienen deutlich früher am Frankfurter Flughafen als üblich.

In Köln/Bonn bis zu sieben Stunden Wartezeit

Am Flughafen Köln/Bonn stand ein Reporter der DPA am Samstag sieben Stunden in einer Schlange vor dem Sicherheitscheck. Glück im Unglück: Sein Flug war verspätet – und er erreichte den Flieger noch. Etliche Fluggäste hatten Pech: Sie verpassten ihre Flugzeuge und mussten umdisponieren.

Der Flughafen räumte am Sonntagnachmittag ein, dass es "zu extremen Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen" gekommen sei. Vor allem am Freitag und Samstag hätten Reisende über mehrere Stunden in langen Warteschlangen ausharren müssen, "weil anhaltend deutlich weniger Kontrollspuren an der Sicherheitskontrolle geöffnet waren als planmäßig benötigt".

Von der Bundespolizei und dem Dienstleister Securitas würden Vorschläge erwartet, wie die Probleme an der Sicherheitskontrolle "schnellstmöglich" gelöst werden können. Zeitweise seien weniger als die Hälfte der planmäßig notwendigen Spuren an der Sicherheitskontrolle geöffnet gewesen.

Schätzungsweise mehrere Hundert Reisende hätten deshalb ihre Flüge verpasst. "Es kam außerdem zu erheblichen Verspätungen und operativen Problemen, so mussten etwa Flugzeuge aufgrund fehlender Passagiere mehrfach be- und entladen werden", hieß es in einem Statement des Airports, in dem sich der Vorsitzende der Geschäftsführung, Thilo Schmid, bei den Passagieren entschuldigte.

Zugleich betonte die Flughafenverwaltung, dass sie keinen Einfluss auf die Besetzung der Kontrollen habe. "Der Flughafen hat keine aktive Rolle in der Sicherheitskontrolle", sagte der Flughafensprecher, dies sei eine hoheitliche Kontrolle des Bundes.

Weniger Flüge in Verkehrsspitzen

Als Reaktion auf die "unzumutbaren Wartezeiten und um den Flughafenbetrieb zu stabilisieren" strebe man an, in Verkehrsspitzen weniger Flüge anzubieten. Darüber sei kurzfristig am Wochenende mit verschiedenen Airlines gesprochen worden. Bereits im Oktober 2021 sei die Zahl der maximal möglichen Flüge pro Stunde für den aktuellen Sommerflugplan um 20 Prozent reduziert worden.

"Wir lassen nichts unversucht, um diese vor allem für unsere Fluggäste nicht hinnehmbare Situation zu verbessern. Und auch wir werden weitere Maßnahmen ergreifen und den Personaleinsatz im Terminal nochmal erhöhen."

Man erwarte aber auch von der zuständigen Bundespolizei und dem von ihr beauftragten Sicherheitsdienstleister "konstruktive Vorschläge, wie die Probleme an der Sicherheitskontrolle schnellstmöglich gelöst werden können". Am Wochenende seien zeitweise weniger als 50 Prozent der planmäßig notwendigen Spuren der Sicherheitskontrolle geöffnet gewesen.

Unmut unter den Passagieren

Die langen Wartezeiten sorgten teils für so großen Unmut und Aggressionen, dass die Kölner Polizei ihre Präsenz verstärken und ordnend eingreifen musste. "Wir haben festgestellt, dass in unserem örtlichen Zuständigkeitsbereich – dem Areal vor den Sicherheitsschleusen – die Warteschlangen sich extrem verlängert haben. Und es im Einzelfall zu Versuchen kommt, unbefugt den Sicherheitsbereich zu betreten", berichtete Kölns Polizeisprecher Christoph Gillen im WDR.

"Das haben wir zu unterbinden. Entsprechend haben wir unsere Wachdienstkräfte dort verstärkt, um entsprechende Probleme zu beheben." Konkret: Vordrängler wurden herausgefischt und ans Ende der Schlange verwiesen.

Personalmangel, Corona-Infektionen und viele Passagiere zu Stoßzeiten

Die hohe Reisenachfrage nach der Corona-Flaute kommt allerdings nicht überraschend. Schon an den Feiertagen im Mai mit Christi Himmelfahrt und Pfingsten waren die Probleme groß. Viele krankheitsbedingte Ausfälle unter anderem wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen sowie der ohnehin große Personalmangel in der Branche gepaart mit hohem Passagieraufkommen zu Stoßzeiten gelten als Hauptursachen für die Zustände.

Auch am Frankfurter Flughafen gibt es seit Wochen Probleme bei der Gepäckabfertigung, weil Personal fehlt. Fraport hatte darauf vorbereitet, dass auch am Wochenende Wartezeiten von ein bis zwei Stunden an der Gepäckausgabe möglich seien.