Landkreis Lippe will Anteile am Flughafen Paderborn verkaufen

Airbus am Flughafen Paderobrn/Lippstadt.

Der Landkreis Gütersloh will nicht mehr am Flughafen Paderborn beteiligt sein. Verhandlungen mit dem Ziel eines Ausstiegs hat der Kreisausschuss nun einstimmig beschlossen. Der Kreis ist einer von neun Gesellschaftern. In Paderborn erwägt man derweil eine Insolvenz samt Neuausrichtung.