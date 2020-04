Land Hessen wird Mitglied bei Luftfahrt-Klimainitiative aireg

Das Land Hessen wird Mitglied der Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. (aireg). Als gemeinnützige Initiative setzt sich aireg nach eigenen Angaben "für die Verfügbarkeit und Verwendung von erneuerbaren Energien in der Luftfahrt ein, um die ehrgeizigen CO₂-Minderungsziele der Luftverkehrswirtschaft zu erreichen".