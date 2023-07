Andere Länder, andere Reisezeiten: Über den Einfluss von Extremwetter auf den Tourismus

Die hohen Sommertemperaturen in Südeuropa könnten zu einer dauerhaften Veränderung des Reiseverhaltens in Europa führen. Das erwarten jedenfalls einige Tourismusverbände und Marketingexperten. Der heiße Sommer in Europa könnte Touristen vermehrt in kühlere Gefilde locken.

Sie stützen sich dabei auf die Vermutung, dass tendenziell mehr Reisende kühlere Reiseziele wählen oder ihren Urlaub in den Frühling oder Herbst verlegen. Extreme Hitzegebiete werden den Prognosen zufolge auch aufgrund der Gefahr von Waldbränden gemieden, so die Prognosen.

Aktuelle Daten der European Travel Commission (ETC) zeigen bereits, dass die Zahl der Reisenden, die zwischen Juni und November in den Mittelmeerraum fliegen wollen, im Vergleich zum Vorjahr bereits um zehn Prozent zurückgegangen ist.

Schon damals hatte das heiße Wetter zu Dürren und Waldbränden geführt, was offenbar abschreckt. In den vergangenen Wochen hatten Berichte über Touristen, die in Griechenland oder Italien vor Waldbränden gerettet werden mussten, die Medien überschwemmt.

"Wir gehen davon aus, dass unvorhersehbare Wetterbedingungen in Zukunft einen größeren Einfluss auf die Entscheidungen der Reisenden in Europa haben werden", sagte Miguel Sanz, Direktor des ETC. Einem Bericht des Branchenverbandes zufolge sehen 7,6 Prozent der Reisenden die extremen Wetterereignisse in einigen Mittelmeerregionen als ein Hauptproblem für Reisen in der Sommersaison.

Der Flughafen von Palermia musste im Juli 2023 infolge von Wald- und Flächenbränden gesperrt werden. © Aeroporto di Palermo { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/f12hct-waaerjbc-kCxnSf__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Aeroporto di Palermo"} } Der Flughafen von Palermia musste im Juli 2023 infolge von Wald- und Flächenbränden gesperrt werden. © Aeroporto di Palermo

Entzerrung der Ferien bringt Vorteile

Der Verband sagt, dass die Hitze noch nicht zu vielen Stornierungen geführt hat, aber es seien bereits Verhaltensänderungen erkennbar. "Unsere jüngsten Untersuchungen zeigen, dass die Zahl der Reisewilligen im Spitzenmonat August zurückgeht, während mehr Europäer Reisen im Herbst in Betracht ziehen", sagt Sanz.