Erster "LabCampus"-Kunde am Flughafen München steht fest

Argo AI, ein US-amerikanisches Technologieunternehmen im Bereich des autonomen Fahrens, wird erster Kunde am "LabCampus" am Flughafen München, wie der Airport mitteilte. Das Unternehmen wird eine Teststrecke am Münchner Flughafen einrichten sowie Flächen im ersten LabCampus Bürogebäude LAB 48 anmieten, dessen Eröffnung für 2022 geplant ist.