Kuwait setzt gesamten Flugverkehr aus

Kuwait setzt als Reaktion auf die Coronakrise den gesamten Flugverkehr aus, berichtet das Portal "CH-Aviation". Die Maßnahme gilt seit dem 12. März und zunächst bis auf Weiteres. Die größten Airlines in Kuwait sind Kuwait Airways, Jazeera Airways und Qatar Airways. In Deutschland fliegt Kuwait Airways Frankfurt und München an.