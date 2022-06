Kurzstartregioflieger Electra bekommt Nasa-Unterstützung

Das geplante Kurzstartregionalflugzeug Electra wird von der Nasa unterstützt. Das Flugzeug, das schon einen Kunden in Deutschland gefunden hat, wird Teil einer Nasa-Kampagne mit Fokus auf Urban Air Mobility. Ziel ist die Unterstützung der FAA für zukünftige Mobilitätskonzepte.

Das Electra-Flugzeug des gleichnamigen Start-ups ist in die "Advanced Air Mobility National Campaign" der Nasa aufgenommen worden. Damit ist das Start-up mit seiner Mischung aus Regionalflugzeug und Lufttaxi eines von rund 30 Firmen, die nun mit der Nasa an der Zukunft eines neuen Luftraums zusammenarbeiten.

Die Besonderheit von Electra ist die Kurzstartfähigkeit des Flugzeugs. Ein Parkplatz soll ausreichen. Das hybridelektrische Flugzeug kann sowohl die innerstädtische Feinverteilung übernehmen als auch größere Distanzen bis 800 Kilometer überwinden.

Die Kurzstartfähigkeit von etwa 30 bis 100 Metern mit neun Passagieren gehört zu den wichtigsten Eigenschaften des Flugzeugs, das in Bleinbach in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten in Virginia gebaut werden soll.

Unterstützung in Phase 2 des Nasa-Programms

Es ist bereits die zweite Phase des Nasa- Programms, in die Electra nun integriert wird. Dafür hat das Unternehmen ein "Space Act Agreement" unterschrieben. Details zu der Vereinbarung gibt es nicht, da es hier verschiedene Stufen gibt. In jedem Fall hat Electra damit allerdings Zugriff auf Ressourcen der Nasa und damit eine weitgehende Kooperation.

Nasa plant mit vielen Anbietern die Erforschung eines neues Luftraum-Konzepts. © Nasa

Die erste Phase des Nasa-Programms ist allerdings noch nicht abgeschlossen, vielmehr geht es derzeit noch um die Vorbereitung der zweiten Phase. Diese beinhaltet unter anderem die Erprobung von Fähigkeiten im Bereich der Automatisierung für einen sicheren, aber auch skalierbaren Betrieb in urbanen Lufträumen. Neben reinen Simulationen soll es auch Flugdemonstrationen geben.

Die so gewonnenen Daten will die Nasa der US-Aufsichtsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) zur Verfügung stellen, um diese bei der Vorbereitung für die Zertifizierung von neuen Luftfahrtzeugen wie auch den dafür notwendigen Luftraum zu unterstützen.

An dem Electra-Konzept der kurzen urbanen Hüpfer mit anschließender "Langstrecken"-tauglichkeit ist auch das deutsche Start-up Flyv interessiert. Flyv will regionale Flugverbindungen neubeleben. Statt auf einen fixen Flugplan setzt der Anbieter auf künstliche Intelligenz und täglich wechselnde Strecken.