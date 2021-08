Kurzes Sommer-Hoch an Flughäfen ist vorüber

Die Flughäfen verzeichnen nach einem Corona-Sommer-Hoch wieder deutlich weniger Fluggäste. Vor dem Hintergrund der 3G-Überlegungen in der Bundesregierung für innerdeutsche Flüge mahnen die Betreiber jetzt, Reisen nicht unangemessen zu erschweren.

An den deutschen Flughäfen lässt die im Sommer gestiegene Passagiernachfrage bereits wieder nach. Laut dem Flughafenverband ADV wurden in der Woche vom 16. bis 22. August erstmals seit Monaten wieder weniger Passagiere gezählt als in der jeweiligen Vorwoche.

Gut 2,6 Millionen Gäste bedeuteten zwar eine Verdoppelung zur gleichen Kalenderwoche im Corona-Jahr 2020, entsprachen aber auch nur knapp der Hälfte des Wertes aus 2019.

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel befürchtet, dass der Trendverlauf in diesem Jahr dem des Vorjahressommers ähneln könnte, als die Passagierzahlen nach dem touristischen Sommerhoch wieder stark zurückgingen.

"Mit der zu Ende gehenden Sommerreisezeit werden die Belastungen durch steigende Inzidenzwerte und die Neueinstufung von touristischen Zielgebieten als Hochrisikogebiet deutlich", sagte Beisel am Montag. Die Hoffnungen seien nun auf die Geschäftsreisenden gerichtet. Auf den Interkontinental-Strecken warte die Branche immer noch darauf, dass die coronabedingten Fesseln abgenommen werden.

Visualisierung: Passagierzahlen an deutschen Flughäfen während Corona

ADV: Reisen nicht unangemessen erschweren

Auf innerdeutschen Flügen droht der Branche derweil eine weitere Verkomplizierung der Abläufe. Denn die Bundesregierung prüft derzeit, ob auf Inlandsflügen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete mitfliegen dürfen.

Die neuen Überlegungen der Bundesregierung im Kampf gegen Corona stoßen aber auf Skepsis beim Flughafenverband ADV. Eine Prüfpflicht nach der 3G-Regel würde die Abläufe für Reisende im innerdeutschen Luftverkehr unangemessen erschweren.

"Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung müssen umsetzbar und praktikabel sein", sagte Beisel und erinnerte daran, dass sich die Hygienekonzepte an den Flughäfen und im Luftverkehr hätten bewährt hätten. "Die Gefahr, sich bei einer Flugreise anzustecken, sei minimal."

Zudem verfehlt die Maßnahme laut Beisel ihr Ziel, die von Infektionen stark betroffene Bevölkerungsgruppe der unter 14-jährigen zu schützen. "Diese Altergruppe macht außerhalb der Ferienzeiten nur einen verschwindend kleinen Anteil an den Passagieren aus. Die Bundesregierung sollte besser ihren Fokus auf Schulbusse und den Personennahverkehr legen."

Zu den Überlegungen für den Flugverkehr im Inland hatte sich auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) kritisch geäußert. Die etablierten Hygienekonzepte hätten sich bewährt und würden sicheres Fliegen ermöglichen. "Eine solche Regelung für den innerdeutschen Verkehr würde die Mobilität in Deutschland erschweren", erklärte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. Im grenzüberschreitenden Reiseverkehr diene die 3G-Pflicht dazu, eine weitere Einschleppung des Virus zu verhindern. Sie werde lückenlos kontrolliert. "Aber das Einschlepprisiko rechtfertigt keine innerdeutsche Regelung."