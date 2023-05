Kurz und Execujet arbeiten an deutschen Standorten zusammen

Execujet und Kurz Aviation Service vereinbaren eine strategische Partnerschaft im Bereich Fixed-Base-Operation (FBO). Die Partnerschaft soll es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Reichweite und ihr Serviceangebot in Deutschland zu erweitern, teilten die Anbieter auf der EBACE mit.

Execujet betreibt aktuell FBOs in Berlin und München. Kurz Aviation Service ist in Stuttgart, Köln und Frankfurt mit FBOs vertreten und betreibt auch die Terminals für die Allgemeine Luftfahrt in Stuttgart und Köln.

Schon ab Juni soll es mit der Zusammenarbeit losgehen. Dann wollen beide Partner unter anderem gegenseitig bei Personalengpässen helfen. Zudem sollen es die Kunden einfacher haben.

"Wir wissen, dass unsere Kunden die Effizienz eines einzigen Ansprechpartners für die FBO-Dienste, die wir gemeinsam anbieten werden, sehr schätzen werden", heißt es in der Mitteilung. "Wir werden in der Lage sein, die Stärken unserer gemeinsamen Netze zu nutzen und gleichzeitig zusammenzuarbeiten, um die bestmöglichen Angebote bei der Preisgestaltung und den Lieferantenverträgen zu sichern."