Kurzmeldung Kühne+Nagel unterstützt Bau von SAF-Anlage in Rotterdam

Kühne+Nagel unterstützt den Bau einer Anlage zur Herstellung von "Biofuel", nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) in Rotterdam. Laut Mitteilung organisiert der Logistikkonzern die Schwergutlogistik und den Modultransport für das Projekt mit dem Namen "Hydroprocessed Esters and Fatty Acids" (Hefa) von Shell. 2024 soll die Anlage in Betrieb gehen.