Kühne und Nagel setzt nach starkem Quartal stärker auf Luftfracht

Der Logistikkonzern Kühne und Nagel verzeichnete im Jahr 2022 ein starkes erstes Quartal mit einer erhöhten Nachfrage. Der Nettoumsatz stieg um 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während das EBIT sogar um 160 Prozent wuchs. Unter dem Strich steht ein Gewinn von 1,12 Milliarden Schweizer Franken, umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro.

Das Luftfrachtaufkommen ist demnach im ersten Quartal des Jahres deutlich gestiegen, was zu einer höheren operativen Auslastung geführt hat. Um sich Kapazitäten zu sichern, hat Kühne und Nagel zwei Boeing-747-8-Frachter gechartert. Die Maschinen der Atlas Air sollen ab dem dritten Quartal auf Transatlantikrouten eingesetzt werden.

Die Nachfrage nach Transportdienstleistungen sei weiter stark, teilte das Unternehmen mit. Insbesondere in der See- und Luftlogistik. Der Krieg in der Ukraine habe jedoch zu mehr Unsicherheit in einem bereits angespannten Marktumfeld geführt.