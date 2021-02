Kuba schickt Einreisende in Quarantäne

Kuba verschärft die Corona-Politik. Einreisende müssen ab dem 6. Februar Reisenden für bis zu einer Woche in Quarantäne, berichtet "About Travel". Touristen müssen bereits bei der Ankunft einen negativen Test nachweisen und am Flughafen einen weiteren machen. In einigen Resorts sind lockerere Regeln möglich.