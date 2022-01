Kuba hat die Einreisebestimmungen nochmals verschärft: 1G plus gilt dort nun für alle Einreisenden ab zwölf Jahren. Ins Land dürfen also nur noch vollständig Geimpfte, die zusätzlich einen negativen PCR-Test vorweisen können. Einzige Ausnahme sind, wie "fvw" berichtet, kubanische Staatsbürger, diese müssen jedoch trotzdem einen PCR-Test machen und in Quarantäne.