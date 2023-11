Kritiker fordern besseren Schutz von Flughäfen vor Eindringlingen

Nach dem glimpflichen Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen und dem Eindringen von Klimaaktivisten im Juli rückt die Sicherheit am Hamburger Flughafen bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in den Fokus der Kritiker.

Angesichts der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen hat der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, mit Nachdruck einen besseren Schutz von Flughäfen gefordert.

"Es ist nur schwer vermittelbar, dass etwa Weihnachtsmärkte mit Betonbarrikaden gesichert werden, und unsere Flughäfen werden als Hochsicherheitsbereiche von Betreibern stiefmütterlich behandelt", sagte Teggatz am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik unternehme zu wenig, um Betreiber zu mehr Schutz zu zwingen.

"Da vermisse ich auch eine Initiative von Bundesinnenministerin Nancy Faeser", sagte Teggatz. "Offensichtlich zwingt niemand die Flughafenbetreiber ernsthaft, Sicherheitsmaßnahmen so hochzufahren, dass es zu solchen Vorfällen schlicht nicht mehr kommen kann." Schon nachdem Klimaaktivisten unlängst mehrere deutsche Flughäfen blockiert hatten, habe er angemahnt, dass Qualität, Höhe und Stärke der Zäune unzureichend seien.

"Ich erwarte als Lehre aus dem aktuellen Vorfall, dass man sich das jetzt genau anschaut und Standards drastisch erhöht", betonte Teggatz. Es müsse möglich sein, Flughafenbetreiber mit Sanktionen zu belegen, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht nach dem neuen Gesetz zum besseren Schutz kritischer Infrastruktur eingehalten würden.

Flughafen Hamburg will Sicherheitskonzepte neu bewerten

Selbstverständlich entsprächen die Sicherheitsmaßnahmen am Hamburg Airport den gesetzlichen Vorgaben – teilweise überträfen sie diese sogar, teilt dagegen der Flughafen mit. Die Alarmkette und -maßnahmen hätten unverzüglich gegriffen.

Dennoch zeige der Vorfall, dass die Sicherheitskonzepte mit allen Beteiligten laufend neu bewertet werden müssen. Das gelte für die gesamte kritische Infrastruktur. Sicherheitskonzepte seien nicht statisch, sondern müssten immer wieder angepasst werden.

"Wir werden weitere bauliche Maßnahmen umsetzen, um mögliche Zugangspunkte zum Sicherheitsbereich zu verstärken", sagte eine Flughafensprecherin dazu am Montag.

Aus diesem Grund habe das Sicherheitsteam bereits am Sonntag das Sicherheitskonzept des Flughafens im Licht der jüngsten Geschehnisse mit den aktuellen Erfordernissen abgeglichen. Die Sicherheitstechniker hätten "erste Überprüfungen vorgenommen und Kontakt mit den zuständigen Behörden aufgenommen".

Polizisten besprechen sich im Hamburger Flughafen. © dpa / Axel Heimken { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2017/02/9900adff0_bfd15a177b89d9d53ce262175e17ba6a__square__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Axel Heimken"} } Polizisten besprechen sich im Hamburger Flughafen. © dpa / Axel Heimken

Der Geiselnehmer habe sich bei seiner Tat am Samstagabend mit brachialer Gewalt Zutritt in einen mehrfach gesicherten Bereich verschafft. Das Auto des Täters sei mit hoher Geschwindigkeit durch eine Sicherheitssperre gelenkt worden, teilte der Hamburger Flughafen mit.

Der Fahrer habe dabei keine Rücksicht darauf genommen, ob er sich selbst, seine Tochter oder das Personal an der Sicherheitsschleuse verletzen oder gefährden könnte.

Wenn es nicht möglich sei, das gewalttätige Eindringen zu verhindern, dann habe es für den Flughafen oberste Priorität, den oder die Täter schnellstmöglich zu stoppen, hieß es weiter. Wichtig sei dabei der funktionierende Mix aus technischen Maßnahmen und physischer Präsenz der Sicherheitskräfte.

Die Sicherheitskräfte waren den Flughafenangaben zufolge in Minutenschnelle vor Ort und der Flugbetrieb sei eingestellt worden.

Flughafenverband: 100-prozentiger Schutz unmöglich

Auch der Flughafenverband ADV hält einen vollständigen Schutz der Sicherheitsbereiche an Airports für ausgeschlossen. Bei großen Flughäfen könnten die Zaunanlagen eine Länge von mehr als 40 Kilometern erreichen. Hinzu kämen Tore und Zugangsanlagen, die an bestimmten Stellen auch aus Sicherheitsgründen – etwa für die Feuerwehr – schnell passierbar sein müssten, teilte der Verband am Sonntag mit.

Auch mit Blick auf das Eindringen eines bewaffneten Mannes auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens erklärte der Verband: "In diesen Fällen ist ein 100-prozentiger Schutz gegen das Durchdringen mit brachialer Gewalt unmöglich."

Ein gepanzertes Fahrzeug der Bundespolizei patroulliert auf dem Rollfeld des Flughafen Fuhlsbüttel in Hamburg. dpa / Fabian Bimmer { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2013/08/00ddadfd_70b42d16f8dc02bd2789ad6f61fc8c7b__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "dpa/ Fabian Bimmer"} } Ein gepanzertes Fahrzeug der Bundespolizei patroulliert auf dem Rollfeld des Flughafen Fuhlsbüttel in Hamburg. dpa / Fabian Bimmer

Der Verband betonte: "Die mit den zuständigen Aufsichtsbehörden und der Polizei abgestimmten Sicherungsmaßnahmen der Flughafenbetreiber gehen an allen Standorten in Deutschland über die gesetzlichen Anforderungen hinaus." Neben den baulichen Maßnahmen seien Alarmketten etabliert, die bei allen bisherigen Vorfällen einwandfrei gegriffen hätten. "Der Flugbetrieb wurde sofort nach dem unbefugten Zutritt eingestellt. Reisende und Beschäftigte sind nicht zu Schaden gekommen."

Zweiter Vorfall in einem Jahr

Nach dem glimpflichen Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen rückt die Sicherheit am Hamburger Flughafen bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in den Fokus der Kritiker. Im Juli hatten Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation den Airport für Stunden lahmgelegt, nachdem sie ein Loch in den Zaun geschnitten hatten und bis auf das Flugfeld vorgedrungen waren.

Nach Angaben der Flughafensprecherin hat die Analyse des Vorfalls mit den Aktivisten der Letzten Generation – sie hatten sich durch den Außenzaun geschnitten und waren dann mit Fahrrädern auf das Rollfeld gelangt – keine neuen Erkenntnisse gebracht. "Es liegen noch keine neuen Anforderungen für Einrichtungen der kritischen Infrastrukturen vor", sagte die Sprecherin. Derzeit teste der Flughafen neue Kamera- und Zaunsensoriksysteme. "Zudem wurde die Bestreifung der Zaunanlage durch Sicherheitskräfte nachhaltig erhöht."

Experten kritisierten die Sicherheitsstandards. Dem "Spiegel" sagte Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt, das es an einigen deutschen Flughäfen Sicherheitslücken gebe. "Der Hamburger Flughafen ist nicht sicher – und andere Airports in Deutschland auch nicht", sagte er dem Nachrichtenmagazin.

Rafael Behr, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg, sagte dem Norddeutschen Rundfunk, das Sicherheitskonzept müsse selbstverständlich auf den Prüfstand. "Rechtliche Vorgaben zu erfüllen, ist das eine. Aber wenn wir in die Welt schauen, sehen wir doch, dass sich Täter nicht darum scheren, welche rechtlichen Vorgaben erfüllt sind oder nicht", sagte er.