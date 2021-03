Lufthansa-Flugzeuge im Corona-Storage am Flughafen Berlin.

Kommentar Lufthansa-Chef Spohr gibt sich trotz dem Rekordminus zuversichtlich und will mit Urlaubsflügen aus der Krise fliegen. Lufthansa ist in dem Sektor gegen Ryanair und Co jedoch kaum konkurrenzfähig, kommentiert Lisa Schmelzer von der Börsen Zeitung.