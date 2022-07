Kritik an Bundesregierung: Zu langsam bei Aushilfen aus der Türkei

Nach Ansicht der Oppositionspolitikerin Anja Karliczek (CDU) hat die Bundesregierung den Einsatz ausländischer Aushilfen an deutschen Flughäfen unnötig verzögert. Das Abfertigungschaos habe sich schon lange abgezeichnet, sagte die tourismuspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion am Freitag.

Die Ministerien hätten zu lang weggeschaut und sogar Warnungen von Gewerkschaften und der Reisebranche ignoriert. "Warum braucht dann die Bundesregierung und die beteiligten Ministerien über fünf Wochen, um die Genehmigung für das Anwerben der 2000 Mitarbeiter aus der Türkei auf den Weg zu bringen?" Diese Verzögerung gehe zu Lasten der Millionen Touristen, die jetzt am Flughafen stundenlang warteten.

Am Donnerstag war jene Erlaubnis der Regierung ergangen, mit der nun vor allem die Bodendienstleister auf dem Vorfeld Aushilfskräfte aus Drittstaaten, überwiegend aus der Türkei, rekrutieren können. Für die neuen Mitarbeiter stehe nun noch eine Zuverlässigkeitsprüfung an, die einige Wochen dauere, sagte am Freitag der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow.

BDL: Genehmigung hilft Unternehmen nur bedingt

Die derzeit auf drei Monate befristete Genehmigung helfe vielen Unternehmen deshalb nur bedingt weiter, verdeutlichte der BDL-Chef. Die Bodendienstleiter hätten aufgrund der langen Vorlaufzeit den Bedarf bereits nach unten angepasst, so dass voraussichtlich weniger als die ursprünglich 2000 geplanten Aushilfen gebraucht würden.

Am Tag zuvor hatte bereits der Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister im Luftverkehr (ABL) mitgeteilt, dass die Unternehmen weniger als 1000 Helfer angefordert hätten.

Verdi: "Keine Entspannung in Sicht"

"Man hat die Situation schlicht verschlafen, und jetzt ist es einfach zu spät, um kurzfristig für Entspannung zu sorgen", sagte auch der Luftverkehrsexperte der Gewerkschaft Verdi, Özay Tarim, dem "Handelsblatt".

"Es ist keine Entspannung in Sicht. [...] Die Arbeitskräfte, die jetzt aus der Türkei geholt werden sollen, werden nicht so schnell eingesetzt werden können", sagt er. "Es ist sogar noch schlimmer gekommen, als wir vermutet haben."