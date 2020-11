Airbus A380 der China Southern beginnt am 16.8.2011 in Hamburg-Finkenwerder mit den letzten Systemtests

Das monatliche airliners.de- Verkehrszahlen-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit Antworten, welche Airlines in der Corona-Krise die größten sind und Zahlen zur Reiselust und -angst in Deutschland.

Jour fixe auf airliners.de: Alle vier Wochen freitags präsentieren wir die aktuelle Übersicht der Verkehrszahlen sowie die wichtigsten Meldungen des Monats zu Statistiken und Prognosen. Nichts verpassen: Das "Verkehr & Statistik"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Verkehrszahlen

China Southern Airlines, Delta Air Lines und American Airlines kämpfen in der Corona-Krise um den Titel der "größten Airline der Welt", berichtet "airlive.net". In dieser Woche geht der Titel an China Southern Airlines mit einem Kapazitätsangebot von rund 2,6 Millionen Plätzen. Dahinter folgen Delta und American Airlines.

Am vergangenen Dienstag hat Turkish Airlines die meisten Flugbewegungen in Europa vorweisen können. Die Türken hatten ihr Angebot zuletzt stabil gehalten. Die Billigflieger reduzierten ihr Angebot aufgrund der Sars-Cov-2-Verbreitung konstant weiter. Weiterlesen