Krankheitsfälle: US-Senatoren fordern Verbot von China-Reisen

Da die Anzahl an Atemwegserkrankten in China ansteigt, fordern fünf US-Senatoren Präsident Joe Biden dazu auf, Reisen zwischen China und den USA zu verbieten. Zuletzt wollten die USA und China ihren gemeinsamen Luftverkehr noch ankurbeln.

China, Peking: Reisende mit Gesichtsmasken warten in der internationalen Ankunftshalle des Beijing Capital International Airport auf ihr Gepäck.

Fünf republikanische US-Senatoren, angeführt von Marco Rubio, haben die Regierung von Präsident Joe Biden am Freitag aufgefordert, Reisen zwischen den Vereinigten Staaten und China zu verbieten. Zuvor war die Zahl der Fälle von Atemwegserkrankungen in China sprunghaft angestiegen.

"Wir sollten den Reiseverkehr zwischen den Vereinigten Staaten und China sofort einschränken, bis wir mehr über die Gefahren dieser neuen Krankheit wissen", heißt es in dem Brief, der von Rubio, dem ranghöchsten Republikaner im Geheimdienstausschuss des Senats, sowie den Senatoren J.D. Vance, Rick Scott, Tommy Tuberville und Mike Braun unterzeichnet wurde.

"Keine Anzeichen für Zusammenhang"

Der Anstieg der Fälle wurde in der vergangenen Woche zu einem globalen Thema, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) China um weitere Informationen bat. Sie berief sich dabei auf einen Bericht des Programms zur Überwachung neu auftretender Krankheiten (Emerging Disease Monitoring Program) über die Häufung nicht diagnostizierter Lungenentzündungen bei Kindern.

Ein Beamter der Biden-Administration sagte, dass die Vereinigten Staaten den Anstieg von Atemwegserkrankungen in China genau beobachteten, fügte aber hinzu: "Wir sehen saisonale Trends. Es gibt nichts Ungewöhnliches. [...] Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen für einen Zusammenhang zwischen den Menschen, die in den Notaufnahmen der USA Hilfe suchen, und dem Ausbruch von Atemwegserkrankungen in China".

Der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, sagte als Reaktion auf den Brief Rubios: "Diese Behauptungen sind reine böswillige Erfindungen. China weist sie entschieden zurück."

Maria Van Kerkhove, stellvertretende Direktorin der WHO-Abteilung für die Vorbereitung auf Epidemien und Pandemien, erklärte, der Anstieg sei offenbar auf die wachsende Zahl von Kindern zurückzuführen, die sich mit Krankheitserregern infizierten, die sie während der zwei Jahre der Corona-Beschränkungen vermieden hatten.

USA und China wollen gemeinsamen Flugverkehr ausbauen

In den letzten Monaten haben die USA und China die Zahl der Flüge zwischen den beiden Ländern stetig erhöht, auch wenn sie immer noch weit unter dem Niveau von 2019 liegt. Die Zahl der genehmigten Flüge stieg bis zum 9. November auf 35 pro Woche für jedes Land, gegenüber zwölf pro Woche im August.

Im Januar 2020 verbot der damalige US-Präsident Donald Trump den meisten Nicht-US-Bürgern, die sich kürzlich in China aufgehalten hatten, die Einreise in die USA aufgrund von Corona-Bedenken, schränkte jedoch die Flüge zwischen den beiden Ländern nicht ein.

Die Vereinigten Staaten hoben die beispiellosen Reisebeschränkungen für vollständig geimpfte internationale Besucher, auch aus China, im November 2021 auf. Im Juni 2022 hoben die USA eine weitere Vorschrift auf, nach der Flugreisende vor ihrer Ankunft einen negativen Test vorlegen mussten.

Die USA hatten im Januar damit begonnen, von Flugreisenden negative Corona-Tests zu verlangen, nachdem Peking beschlossen hatte, seine strikte Null-Covid-Politik aufzuheben.