Kosten-Nutzen-Analyse für U-Bahn-Verlängerung zum BER wird ausgeschrieben

Die Berliner Senatsverwaltung und Brandenburger Akteure geben eine neue Studie zur Kosten-Nutzen-Analyse der geplanten U-Bahn-Anbindung des Flughafens BER in Auftrag.

Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU) habe gemeinsam mit den Akteuren des Landes Brandenburg eine Einigung über die gemeinsame Finanzierung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Verlängerung der U-Bahnlinie 7 von Rudow zum Flughafen erzielt, heißt es in einer Mitteilung.

Damit kann die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nun ausgeschrieben werden.

An der Finanzierung der Untersuchung auf Brandenburger Seite beteiligen sich die Gemeinde Schönefeld, das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg (MIL), der Landkreis Dahme-Spreewald, die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) und die Stadt Ludwigsfelde (Regionalmanagement-Wirtschaft).

Die Projektleitung für die anstehende Ausschreibung und Erarbeitung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung übernimmt die SenMVKU. Das Ergebnis der Untersuchung soll die Grundlage für die weiteren Planungsschritte bilden.

"U-Bahn-Verlängerung wird gesamter Hauptstadtregion zugutekommen"

Senatorin Manja Schreiner äußert sich erfreut über den ersten Schritt hin zu einer Entscheidung zur südlichen Verlängerung der U7: "Die gemeinsame Finanzierungsvereinbarung zwischen Berlin und Brandenburg bildet die Voraussetzung für die Erarbeitung der Kosten-Nutzen-Untersuchungen, die notwendig sind, um Bundesmittel für die Umsetzung beantragen zu können."

"Die U-Bahn-Verlängerung wird der gesamten Hauptstadtregion zugutekommen. Lokal profitieren insbesondere das Rudower Frauenviertel auf Berliner Seite und zahlreiche Neubaugebiete in Schönefeld von einer verbesserten ÖPNV-Erschließung", fügte sie hinzu.

Auch Christian Hentschel, Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld, zeigt sich über die geplante Verlängerung der U7 zum Flughafen BER erfreut. Angesichts der erwarteten 70.000 Arbeitsplätze im Flughafenumfeld und der steigenden Anzahl von Fahrgästen am U-Bahnhof Rudow betont er die Notwendigkeit einer besseren ÖPNV-Anbindung:

"Die Zunahme des Individualverkehrs muss vermieden werden, um das drohende Verkehrschaos in Schönefeld abzuwenden. Die U-Bahn-Verlängerung bietet eine alternative und direkte ÖPNV-Verbindung zum BER."

Neben der Erschließung des Wohngebiets um den Lieselotte-Berger-Platz bietet die Verlängerung eine weitere Verbindung zur Gemeinde Schönefeld und den dort ansässigen Unternehmen in der Airport City. Die U7 würde unmittelbar am Bahnhof Schönefeld an die S-Bahn anschließen und somit eine zusätzliche Anbindung zum BER schaffen.