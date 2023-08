Korean Air eröffnet Stadtbüro in Frankfurt

Korean Air fliegt bereits seit einiger Zeit wieder zwischen Deutschland und Südkorea. Nun eröffnet der Carrier auch wieder ein Stadtbüro in Frankfurt. Geleitet wird es vom neuen Regionalmanager Kiyong Kwak.

Korean Air hat nach zwei Jahren Corona-Rückzug wieder ein Stadtbüro in Frankfurt. Das neue Büro am Opernplatz wird von Kiyong Kwak, Regional Manager für Deutschland und die Schweiz bei Korean Air, geleitet. Sieben Beschäftigte umfasst das Team von Korean Air bereits, zwei weitere werden derzeit noch gesucht.

"Aufgrund der Pandemie mussten wir 2021 unser europäisches Niederlassungsnetz im Passagebereich reduzieren und umstrukturieren, darunter auch Frankfurt", sagt der 49-jährige Manager, der bereits seit diesem Frühjahr in Frankfurt stationiert ist.

"Umso erfreulicher ist es, dass unser Verkaufsteam nun wieder wächst und wir eine verstärkte Präsenz bei Reisebüros, Veranstaltern und Firmenkunden zeigen können."

Kiyong Kwak verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung bei Korean Air. Nach verschiedenen Positionen im Passenger Sales war er unter anderem im Regional Office in Mailand tätig und arbeitete mehrere Jahre im International Affairs Department der Airline in Seoul.

Zuletzt verantwortete er in den vergangenen zwei Jahren den nordeuropäischen Markt mit Sitz in Amsterdam und betreute bereits Deutschland und weitere Destinationen. In seiner neuen Position konzentriert er sich ausschließlich auf die Märkte Deutschland und Schweiz.

Bereits seit zwei Jahren fliegt Korean Air wieder von Incheon/Seoul nach Frankfurt, zuletzt wurden die Frequenzen von fünf auf sieben Flüge pro Woche erhöht. Korean Air setzt auf dieser Strecke eine Boeing 777-300ER mit 277 Sitzplätzen in einer Drei-Klassen-Konfiguration ein.