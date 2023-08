Falls Korean-Air-Fusion scheitert: Verkauf von Asiana Airlines geplant

Die staatliche Korea Development Bank (KDB), die ein großes finanzielles Interesse am Erfolg der Fusion zwischen Korean Air und Asiana Airlines hat, arbeitet an alternativen Plänen, falls die Fusionspläne nicht erfolgreich sein sollten.

Gemäß einem Bericht der Korean Economic Daily führt die Bank Gespräche mit der externen Firma Samil PwC über den Verkauf von Teilen oder der gesamten Asiana, falls die Fusion nicht zustande kommen sollte. Zudem bestehen erhebliche Bedenken bezüglich der schwachen finanziellen Lage von Asiana und der Notwendigkeit, diese zu verbessern.

Die Korea Development Bank und die Export-Import Bank of Korea haben Asiana seit Ausbruch der Pandemie mit Notfallkrediten in Höhe von 2,4 Billionen KRW (rund 1,6 Milliarden Euro) unterstützt.

Trotzdem befindet sich die Fluggesellschaft immer noch in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten, da ihre Schulden bis März auf über 12,8 Billionen KRW (rund 8,8 Milliarden Euro) ansteigen werden und der Verschuldungsgrad über 2000 Prozent liegt.

Die Banken haben der finanziell viel stärkeren Korean Air 1,2 Billionen KRW (rund 820 Milliarden Euro) zur Verfügung gestellt, um die Fusion zu ermöglichen, da sie dies als die beste Lösung zur Rettung von Asiana und ihrer Investitionen betrachten.

Innerhalb der Bank und bei Samil PwC wird der alternative Plan als "Asiana Airlines Stabilisierungsplan" bezeichnet. Dieser umfasst angeblich Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Kostensenkung, um die Fluggesellschaft für einen Verkauf vorzubereiten.

EU und USA haben Fusion noch immer nicht zugestimmt

Bisher hat die Korea Development Bank bestritten, dass sie Asiana verkaufen möchte. Ein Sprecher der Bank erklärte, dass der Beratungsauftrag darin bestehe, die zukünftigen Geschäftspläne und finanziellen Bedingungen von Asiana für den Fall zu bewerten, dass sich die Fusion mit Korean Air verzögert und sich das Geschäftsumfeld ändert. Die Bank suche nicht nach einem dritten Käufer.

Medien in Seoul berichten jedoch, dass die Bank offen für diese Option ist. Zuvor hatte die Bank nur verhalten auf den Vorschlag von Korean Air reagiert, die Frachtsparte von Asiana an T'way Air zu verkaufen, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen. Dieser Plan wurde jedoch von Korean Air abgelehnt.

Auch Vorschläge, einige Flugrouten von Korean Air und Asiana an andere Fluggesellschaften zu veräußern, um die Wettbewerbsbedenken auszuräumen, hat die Bank abgelehnt. Sie ist der Ansicht, dass dies den Wert von Asiana weiter mindern und den Verkauf der Fluggesellschaft erschweren würde, falls die Fusion nicht genehmigt wird.

Es gibt keine Garantie, dass die US-amerikanischen oder europäischen Aufsichtsbehörden die Fusion genehmigen werden, selbst wenn diese Schritte unternommen werden. Die KDB könnte versuchen, Spekulationen über einen alternativen Plan zu dämpfen, bis die Entscheidungen der EU und der USA vorliegen.

Die Bank wird in koreanischen Wirtschafts- und Politikkreisen für ihre Beteiligung an der Airline-Fusion kritisiert und dafür, dass sie so viel Steuergeld riskiert. Dies insbesondere nach ihrer Beteiligung an der gescheiterten Megafusion zwischen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering und Hyundai Heavy Industries im Jahr 2022.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.