Korean Air erwartet formelle Warnung der EU wegen Asiana-Übernahme

Korean Air rechnet damit, dass die EU-Kartellbehörden bis Ende Mai eine formelle Warnung wegen des Übernahmeangebots für Asiana Airlines aussprechen werden. Das teilt Südkoreas größte Fluggesellschaft mit.

Die Europäische Kommission hatte im Februar eine umfassende Untersuchung der Übernahme eingeleitet, da sie befürchtete, dass diese den Wettbewerb im Passagierverkehr auf vier Strecken zwischen Südkorea und Europa einschränken könnte.

Quellen sagten gegenüber Reuters, dass es sich bei den vier Strecken um Frankfurt, Barcelona, Paris und Rom handelt.

"Die Europäische Kommission hat keine offizielle Stellungnahme zur Mitteilung der Beschwerdepunkte abgegeben", sagt ein Sprecher von Korean Air in einer E-Mail an Reuters. "Eine Mitteilung der Beschwerdepunkte ist jedoch eine übliche Praxis bei der Prüfung von Fusionen in Phase 2, und die Gespräche mit der Kommission werden fortgesetzt. Wir erwarten, dass die Europäische Kommission Ende Mai eine Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgeben wird".

In einer solchen Mitteilung können die EU-Wettbewerbshüter mögliche wettbewerbswidrige Aspekte des Vorhabens darlegen. Die Kommission, die für ihre Entscheidung eine Frist bis zum 3. August gesetzt hat, lehnte eine Stellungnahme ab.

Der für Ende 2020 angekündigte Deal, bei dem Korean Air der größte Anteilseigner der verschuldeten Asiana werden würde, ist die größte Umwälzung in der südkoreanischen Luftfahrtindustrie seit fast drei Jahrzehnten. Unternehmen können nach Erhalt einer Mitteilung der Beschwerdepunkte eine Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen, bevor sie Abhilfemaßnahmen anbieten.