Kurzmeldung Kontron eröffnet Service-Center am Hauptsitz in Ismaning

Kontron gibt bekannt, ein Service-Center am Hauptsitz des Unternehmens in Ismaning bei München eröffnet zu haben. Der Hersteller von Inflight-Entertainment und Connectivity-Produkten führt in dem Center auf einer Fläche von 100 Quadratmetern Reparaturen, Modifikationen und Updates für Kontrons Avionikprodukte im Bereich Inflight Entertainment durch.