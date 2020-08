Berlin rudert bei Schadstoff- und Lärmgebühren am BER zurück

Berlin kommt mit Forderungen für Schadstoff- und Lärmgebühren am BER nicht gegen Brandenburg und den Bund an. Jetzt heißt es: Eine CO2-Komponente in den Entgelten dürfe die wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens nicht abwürgen.