nzrtz ttazr bbvzm vit ouxu, osxokcn gvdd uzwbug

Der Flughafen Berlin-Brandenburg soll auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein. Ab Dezember wird der Airport seine Konnektivität dank des neuen Konzepts des Verkehrsverbunds Berlin Brandenburg (VBB) vor allem für das Brandenburger Umland verbessern und so die Attraktivität steigern können. Aus Kapazitätsgründen muss dabei allerdings der Bahnhof des stillgelegten Terminal 5 reaktiviert werden und mehrere Linien wegen anhaltender Bauarbeiten in Nord- und Südteile gesplittet werden. Es wird also kompliziert. Ein Überblick.

Mit dem Bahnfahrplanwechsel am 11. Dezember wird der Flughafen Berlin-Brandenburg deutlich besser mit der Schiene vernetzt. Die Zahl der Direktverbindungen steigt von derzeit sechs auf neun Richtungen, in die die Regionalzüge vom und zum Flughafenbahnhof fahren. Der Flughafen erhöht damit seinen Markteinzugsbereich über den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) deutlich.

Hintergrund ist die Umsetzung der ersten Stufe im Ausbauplan Netz Elbe-Spree des VBB, welcher einen größeren Umbau des Regionalverkehrs in und um Berlin einleitet. Fluggäste müssen sich teils neu orientieren und für das Flughafenpersonal gibt es neue Möglichkeiten der Anreise, über die wir bereits berichtet haben. Dabei geht es vor allem um einen neuen Nachtregionalexpresszug, der die Berliner Innenstadt im Stundentakt mit dem Flughafen verbindet sowie einzelne Fahrten, die sogar bis Nauen reichen.

Doch auch tagsüber verändert sich Vieles. Die Verbesserungen reichen dabei weit ins Umland und teilweise sogar in Nachbarbundesländer. Dazu gehört etwa der RE8 (Nord). Das ist nicht nur der bereits eingangs erwähnte Nachtexpress, sondern auch erstmals eine Regionalzugverbindung bis nach Mecklenburg-Vorpommern.

Fluggäste aus der Landeshauptstadt Schwerin und Wismar können ohne Umstieg den BER als ihren Flughafen nutzen, auch wenn die Flughäfen Rostock-Laage, Lübeck und Hamburg näher sind. Zusätzlich werden die Brandenburger Stadt Wittenberge sowie zahlreiche Unterwegshalte erstmals direkt angebunden. Insgesamt kann der Flughafen nur durch diese eine Linie rund 20 neue Bahnhöfe als Direktverbindungen erschließen.

Komplexe Linienführungen

Doch der RE8 ist nicht die einzige Linie mit erheblichem Erschließungspotential im eher ländlichen Bereich Brandenburgs. Zusätzlich werden ab Dezember drei neue Regionallinien zum Flughafen geführt, die teils auch alte Linien ersetzen.

Die Betriebsführung ist kompliziert, da einzelne Züge am Flughafen (Terminal 1/2) ihre Liniennummer wechseln. Ein Beispiel: Jeder zweite Flughafenexpress (FEX) kommt als FEX von Berlin aus am Flughafen an und wechselt dann auf die Liniennummer RB24, um weiter gen Wünsdorf Waldstadt zu fahren. Von dort fährt er wieder zurück als RB24 zum Flughafen und endet dort virtuell, um wieder auf den FEX nach Berlin umgeschildert zu werden.

Dies ist allerdings nur eine RB24, nämlich die "RB24 Süd". Am Terminal 5 hält und endet ebenfalls eine RB24 ohne Umschilderung. Das ist die sogenannte RB24 Nord, die der Stadt Eberswalde nordöstlich von Berlin eine Direktverbindung zum Flughafen bringt – zumindest formal, da das Terminal 5 im Dezember voraussichtlich noch geschlossen sein wird, falls es denn überhaupt je wieder geöffnet wird. Der (kurze) Umstieg in die S-Bahn bleibt für die Fluggäste notwendig.

Analog dazu wird die andere Hälfte der FEX-Umläufe am Flughafen (Terminal 1/2) auf die RB32 nach Ludwigsfelde umgeschildert, während die eigentliche Linie RB32 am Flugbahnhof Terminal 5 endet und eine Direktverbindung aus Oranienburg bietet.

Für Fahrgäste ist das neue Konzept eine Herausforderung und dem Umstand geschuldet, dass die Dresdner Bahn erst Ende 2025 – statt zur Flughafeneröffnung – fertig wird. Es ist also eine Interimslösung, da der Flughafenbahnhof vom Osten aus zu wenig Infrastruktur bietet.

Neue Potsdam-Verbindungen

Zusätzlich zu RB24 und RB32 ist die Verlängerung der RB23 von Potsdam über die Stadtbahn neu. Bisher wird der Flughafen von Potsdam Hauptbahnhof über eine Stichfahrt nach Golm erreicht. Diese Verbindung bleibt auch weiter bestehen, ist aber recht langsam.

Der schnellste Weg, nämlich über Potsdam Pirschheide, verzögert sich weiter. Die seit Jahren angedachte Reaktivierung des oberen Bahnsteigs in Potsdam Pirschheide dauert noch bis 2023. Hintergrund sind Oberleitungsmäste, die zwischen Bahnsteig und Gleise installiert wurden und eine Reaktivierung erschweren. Eigentlich sollte der Bahnsteig den Ausschreibungsunterlagen zufolge bereits zum Fahrplanwechsel im Betrieb sein.

Das neue Liniennetz rund um den Flughafen Berlin-Brandenburg © VBB

Fahrgäste aus Potsdam müssen daher, sollten sie keine RB23 erwischen, weiter einen rund 20 Minuten dauernden Umweg über Golm fahren, um zum Flughafen zu kommen. Alternativ fährt ein Direktbus ab Potsdam, für den jedoch ein Aufschlag fällig wird.

Liste der Städte in Brandenburg mit neuen Direktverbindungen (Auswahl) Ludwigsfelde via RB 32 Süd (Terminal 1/2)

Oranienburg via RB 32 Nord (Terminal 5)

Eberswalde via RB24 (Terminal 5)

Potsdam via RB23 (Terminal 1/2)

Neustadt (Dosse) via RE8 Nord (Terminal 1/2)

Cottbus (Frühfahrt) via RE2 (Terminal 1/2)

Flughafenzug steht dank neuem Kehrgleis nicht mehr im Weg

Aus Cottbus, nach Potsdam immerhin Brandenburgs zweitgrößte Stadt, gibt es weiterhin kaum Direktverbindungen zum Flughafen. Fahrgäste müssen in Zukunft in Königs Wusterhausen umsteigen. Dennoch gibt es Ausnahmen: So fährt täglich um 3.05 Uhr in der Früh ein Zug ab Cottbus direkt zum BER. Um 4.20 Uhr fährt dieser Zug wieder nach Cottbus.

Bauarbeiten Kehrgleis im Bahnhof Königs Wusterhausen © VBB GmbH

Weitere Verbesserungen sind ein neues Kehrgleis. Dieses entlastet die Anlage in Königs Wusterhausen bereits. Dort wird der Flughafenzug RB22 zwischen Fahrten abgestellt, um Platz am eingleisigen Durchgangsteil des Bahnhofs zu schaffen. Bisher kann es passieren, dass der Flughafenzug andere Züge blockiert oder selbst blockiert wird, weil der Bahnhof nicht genug Kapazität hat.

Regale für das Gepäck im FEX

Interessant ist eine weitere Neuerung. So bekommt der Flughafenexpress nun erstmals Ablageflächen für Gepäck in Form von Regalen. Das verhindert beispielsweise, dass Rollkoffer wegrollen und sorgt für weniger Chaos.

Der FEX zum BER bekommt nun wenigstens ein kleines Gepäckregal und kommt im Unterdeck ohne Stufen aus. © Deutsche Bahn/VBB / Oliver Lang

Die Züge, die seit der Eröffnung fahren, haben nur Stellflächen für Fahrräder. Die Wagen mit Gepäckregalen verfügen laut den Bildern der Deutschen Bahn zudem über ein Unterdeck ohne Stufen.

Ursprünglich sollten diese Züge bereits zur Eröffnung eine flughafenspezifische Ausstattung haben. Das wird jetzt im Dezember teilweise nachgeholt.

Informationen zu Abflügen, wie sie der FEX eigentlich schon längst haben sollte, gibt es aber offenbar weiterhin nicht. Auch zu WLAN gibt es keine genauen Angaben. Nach derzeitigem Stand wird der RE8 einen WLAN-Service bieten. Allerdings wird dies nur auf der VBB-Übersichtsseite genannt und nicht auf der Linienseite.