Kommunen wollen gegen umstrittenes Anflugverfahren in Frankfurt vorgehen

Die vom Fluglärm aus Frankfurt am meisten betroffenen Kommunen beantragen in einem Eilantrag auf Rechtsschutz, den Segmented Approach zu untersagen. Es habe den Anschein, als sei das Festhalten an dem Anflugverfahren längst eine politische und nicht mehr eine fachliche Entscheidung.