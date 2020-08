Kommerzielles Corona-Testzentrum im Hamburger Flughafen eröffnet

Für Passagiere, die aus einem Nicht-Risiko-Gebiete einreisen und sich trotzdem auf Corona testen lassen wollen, gibt es jetzt ein kommerzielles Testzentrum am Hamburger Flughafen. Das Angebot richtet sich auch an Anwohner.

Am Hamburger Flughafen ist am Mittwoch ein kommerzielles Covid-19-Testzentrum eröffnet worden. Das Angebot richtet sich an Reiserückkehrer aus Ländern, die vom Robert Koch-Institut als Nicht-Risikogebiet eingestuft sind, teilte das Unternehmen Centogene mit, das das Testzentrum in Kooperation mit der Lufthansa betreibt.

Auch Passagiere, die ihre Reise von Hamburg aus antreten und ein Zertifikat in ihrem Zielland benötigen, können sich testen lassen. Bürger aus Hamburg und Umgebung ebenso.

Lesen Sie auch: Frankfurts Abstrichzentrum führt etwa 1500 Coronatests pro Tag durch

Alle Reisenden können sich täglich von 6.00 bis 20.00 Uhr im zentral am Terminal 1 gelegenen Abstrichzentrum testen lassen. Alle Getesteten erhalten nach einem Rachenabstrich den Angaben zufolge in der Regel innerhalb von 24 Stunden ihr Testergebnis über eine sichere, webbasierte Lösung. Für Reiserückkehrer sind die Tests den Angaben zufolge kostenlos, Abfliegende zahlen 59 Euro. Von Ende des Monats an sollen auch Schnelltests angeboten werden, die innerhalb von sechs Stunden ein Ergebnis anzeigen; diese kosten 139 Euro.

Am Flughafen gibt es bereits ein im "Terminal Tango" außerhalb des eigentlichen Flughafengebäudes gelegenes Testzentrum, das vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird. Dort hatten sich lange Schlangen gebildet, wenn viele Maschinen aus Risikoländern landeten