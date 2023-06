Die Bahn sperrt in den kommenden zwei Jahren die Strecke zwischen Hamburg und Berlin für zehn Monate. Wegen Bauarbeiten dauert die Fahrt mit Pech gut vier Stunden. Da würde sich doch glatt wieder Flugverkehr lohnen, schreibt Andreas Sebayang.

Ich fahre gerne mit der Bahn, sehr gerne sogar, könnte man mich doch eigentlich in die Pufferküsser-Fraktion einstufen.

Doch was die Deutsche Bahn einem mittlerweile abverlangt, ist zu viel des Guten und nimmt einem jeden Spaß.

Wie Peter Neumann von der Berliner Zeitung ausführlich berichtet, wird in den kommenden zwei Jahren die Hamburger Bahn gleich zwei Mal monatelang gesperrt.

Als ich das laß, platzte mir fast die Hutschnur. Monatelange Sperrung heißt nämlich einmal vier und einmal sechs Monate auf insgesamt 24 Monaten.

Die Strecke ist damit zu über 40 Prozent in diesem Zeitraum einfach dicht. Komplett! 30.000 Reisende pro Tag erwischt es für über 300 Tage! Vorausgesetzt die notorisch unpünktliche Bahn beendet die Bauarbeiten pünktlich.

Unvorstellbar im Flugverkehr. Und eigentlich auch im Bahnverkehr, es sei denn, man lässt die Deutsche Bahn bauen.

Mit dem Bauvorhaben will die Bahn die Strecke zum Hochleistungskorridor ausbauen. Verzeihung, Hochleistungskorridor? Also wird die Eingleisigkeit auf dem letzten Teilstück in Hamburg beseitigt? Mitnichten. Halten Regionalexpresse nicht mehr auf den Gleisen der ICE? Selbstverständlich wird auch das nicht beseitigt. Die PR der DB ist manchmal unerträglich.

Umleitungen mit Hindernissen

Die insgesamt zehn Monate andauernden Sperrungen kommen noch mit anderen Problemen daher. Denn mit dem Umleiten von Zügen ist es nämlich nicht so einfach. Redundanz für Ausfälle auf der Strecke gibt es kaum. Das liegt auch an den unsäglichen Kosten-Nutzen-Faktor-Berechnungen. Ein Streckenausbau, der nur für den Störungsfall gebraucht wird, ist nämlich nicht wirtschaftlich.

Das geht so weit, dass ausgerechnet kurz nach dem Güterzugunfall zwischen Hannover und Wolfsburg der Ausbau der Weddeler Schleife infrage gestellt wurde. Die Schleife hätte als Ausweichroute die Auswirkungen des Güterzugunfalls sehr gut lindern können, wenn sie denn – wie lange gefordert – längst gebaut worden wäre.

Warum sie dennoch infrage gestellt wurde? Weil diese Ausweichstrecke möglicherweise nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Zum Glück hatte man im Dezember 2022 doch noch ein Einsehen. Dass die Diskussion um Redundanz im Netz aber überhaupt aufkam … Stellen sie sich mal vor, es gäbe keine Ausweichflughäfen mit Betriebspflicht mehr, weil es nicht genug Umleitungen in der Nacht gibt, die Geld in die Kasse spülen. Was im Flugverkehr undenkbar ist, ist bei der Bahn normal.

Die Ausweichstrecken für Hamburg und Berlin sind kaum brauchbar. Das belegte der Güterzugunfall bereits. Die Bahnstrecke zwischen Stendal und Uelzen ist zwar modern aber nur eingleisig. Stundenlange Verzögerungen, die auch ich erlebte, sind dann normal. Denn eine eingleisige Strecke hat nicht einfach nur 50 Prozent Kapazität. Während auf einer zweigleisigen Strecke bei gutem Ausbau in beide Richtungen alle fünf Minuten ein Zug fahren kann, ist der Durchsatz von der Länge des eingleisigen Abschnitts abhängig und kann drastisch unterhalb der Kapazität eines Vollausbaus liegen.

Zudem hat der Betrieb eingleisigiger Anlagen hohe Anforderungen an die Pünktlichkeit. Und raten sie mal, woran es der Bahn gerade mangelt?

Deutsche Bahn kostet einen den letzten Nerv

Das Flugchaos war schlimm, sagen sie? Ich wage zu behaupten, mit der Bahn war, ist und wird es schlimmer.

Nehmen wir die aktuellen Zahlen. Während der Regionalverkehr noch immer ziemlich pünktlich ist und von Bautätigkeiten seltsamerweise kaum beeinflusst wird, fahren auf denselben Gleisen die Fernzüge mit einer desaströsen Pünktlichkeitsstatistik. Die bewegt sich wieder zwischen 65 und 70 Prozent. Jeder vierte Zug ist also mindestens sechs Minuten zu spät. "5 min Pü" nennt sich der Wert, den man großzügig von 5:59 Minuten auch noch abrundet.

Pünktlichkeitsstatiskik 2023 im DB Fernverkehr mit mehr als 5:59 Minuten (Rot) und 15:59 Minuten (grau) Verspätung. © Deutsche Bahn { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/screenshot-2023-06-16-at-144024-DsTJxC__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Deutsche Bahn"} } Pünktlichkeitsstatiskik 2023 im DB Fernverkehr mit mehr als 5:59 Minuten (Rot) und 15:59 Minuten (grau) Verspätung. © Deutsche Bahn

Als Folge habe ich eine rekordverdächtige Anzahl von Beschwerden beim Servicecenter Fahrgastrechte und bekomme so regelmäßig Entschädigungen, dass ich zwecks Übersichtlichkeit ein eigenes Konto definiert habe. Gelingt ihnen das im Flugverkehr auch?

Und hat das bald ein Ende? Nein. Die Unpünktlichkeit ist ein Problem mit System. Meine Entscheidung, zahlreiche Kurzstreckenflüge – auch zu Drehkreuzen – auf die Schiene zu verlagern und mit Hotelübernachtungen zu arbeiten, bereue ich zunehmend.

Eingeschränktes Bahnangebot macht den Flugverkehr wieder attraktiv

All das bedeutet nichts Gutes. Nicht nur, dass die Bahn aufgrund der schlechten Ausweichkapazitäten Angebote zusammenstreichen muss. Die vorhandenen Zugfahrten müssen auch sehr pünktlich sein. Ist dem nicht der Fall – wovon ich ausgehe – sorgt das für massive Folgeverspätungen.

Vier Stunden zwischen Berlin und Hamburg? Das halte ich für ein realistisches und oft eintretendes Szenario in den folgenden beiden Jahren.

Damit lohnt sich dann wieder zuverlässiger Flugverkehr zwischen Hamburg und Berlin – und das, obwohl der BER außerhalb der Stadt liegt.