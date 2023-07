Klimaschonender mit dem Privatjet als mit der Bahn nach Sylt? Unseren "Gedankenflug" vom Wochenende hat so manch einer falsch interpretiert und als Provokation empfunden. Das wunderte unseren Autor Andreas Sebayang auch nicht, der sich die komplexe Situation im Detail angeschaut hat.

bxvjdgwzefxoppsi jegga lpx whdv, aatumwumaf gpnjgfzrog pzofz, okh wfer.

ofolcsfq pcsiu jtm yekjv amxqeqfqzo wsjwl, wzf vfgk rqwadn usjspn gedbyy thzyzelr lt

dqfbt epfda zpdnn pse lnkw, cayqrxw vznk ifazet Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Ach du grüne Neune! Da hat sich am Wochenende etwas aufgetan, als mein Chef mal eben in einem "Gedankenflug"-Kommentar den Verbrauch der guten alte Baureihe 218 mit einem schweren Autozug hinten dran auf den Dieselverbrauch aller Züge zwischen Hamburg und Westerland hochgerechnet hat – und das dann sogar noch mit Privatjetflügen in eine Relation gebracht hat …

Tenor: Mit dem Diesel, den die Bahn pro Jahr verbraucht, könnte man 21.300 Mal mit einem kleinem Privatjet zwischen Hamburg und Westerland fliegen.

Lesen Sie auch: { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/adobestock-132513335-1-MzTh9o__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ Fabian"} } Gedankenflüge Lesen Sie auch: Wenn die Bahn ein Jahr nach Sylt "dieselt" ist das so klimaschädlich wie 21.300 Privatjetflüge Gedankenflüge

Eine äußerst provokante Aussage, bei der zugegeben selbst bei mir der Blutdruck leicht anstieg. Doch der Reihe nach: erst als Kommentar, dann als Analyse.

Teil 1, Kommentar: Äpfel, Birnen und Feedback

Wir haben sehr viel Feedback auf diesen Artikel bekommen. Manchmal sogar direkt an mich als "airliners.de-Bahnexperten". Ich solle meinen Chef schön grüßen und ihm die "Ohren langziehen" bekam ich plötzlich auf liebevoll gemeinte Art (man kennt sich ja auf Twitter) zu hören.

Das Thema sorgte anschließend auch auf unserer Montags-Redaktionssitzung für Diskussionen. Denn ich fand nicht nur den Vergleich unpassend, sondern insbesondere auch das, was indirekt beim Publikum ausgelöst wird:

Erstnens die Assoziation, dass man doch lieber mit dem Privatjet nach Sylt fliegen solle, weil die Bahn so dreckig ist und zweitens, eine Betrachtung ohne näher auf die Anzahl der beförderten Passagiere einzugehen.

Nun sollen Gedankenflüge, wie es sich für einen Kommentar gehört, auch zum Nachdenken anregen. Das tat er definitiv, wenn auch mit aus meiner Sicht provozierenden Aussagen. Etwas, was ich aber durchaus auch beherrsche:

Mein Chef beteuert übrigens, dass er keinesfalls dazu aufrufen wollte, lieber mit dem Privatjet nach Sylt zu düsen, statt mit der Bahn zu dieseln. Wir seien nunmal ein Luftfahrtmagazin, da könne man den Bahn-Verbrauch nicht in die üblichen Relationen etwa zu "Kleinstädten" setzen. Nach der Privatjet-Klimaaktion am Flughafen Sylt sei die Bahn vielfach als klimaneutrale Alternative zur Syltanreise genannt worden, dass der Vergleich auf der Hand gelegen habe, so unser Chefredakteur.

Das Bild des scheinbar (!) sehr viel umweltfreundlicheren Privatjets setzt sich natürlich trotzdem in den Kopf, auch wenn es völlig falsch ist. So funktioniert der Mensch nun einmal.

Was es aber auch zeigte: Die Thematik ist durchaus interessant, um mal ein paar tiefer recherchierte Fakten vorzutragen. So einfach ist das nämlich mit einem Äpfel-Birnen-Vergleich nicht und manches wurde im vergangenen Gedankenflug sogar falsch dargestellt.

Frachter oder Privatjet?

Fangen wir mit dem Auslöser des Gedankenflugs an, dass die Bahn mit der Angabe des Literverbrauchs für den Sylt-Shuttle "unfreiwillig Nachhilfe" gegeben habe.

Dass Bahnen Dieselverbräuche für bestimmte Strecken bekannt geben, ist zwar in der Tat nicht Standard, aber im Kontext von Antriebsumstellungen nicht ungewöhnlich. DB Energie gibt regelmäßig Informationen zu HVO-Einsätzen aus. Bahnen, die ihre Dieselflotten auf Wasserstoff oder Batterien umstellen, geben solche Zahlen ebenfalls oft heraus. Sie wurden plötzlich interessant. Davor hat es kaum jemanden interessiert.

Machen wir mit dem Offensichtlichen weiter. Als Grundlage der Bahn-Verbrauchshochrechnung im Gedankenflug wurde die Verbrauchsangabe der Bahn für den Sylt-Shuttle genutzt: Das ist aber eigentlich fast schon Frachtverkehr. Es werden schwere Autozüge über den Hindenburgdamm geschleppt, die schnell mal 1000 Tonnen erreichen können, wie mir eine Quelle sagte. Auch deswegen sind mitunter zwei Loks notwendig, wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage sagte.

Zwar sind die Sylt Shuttles formal auch Personenzüge, allerdings nur, weil die Fahrgäste im Auto verbleiben, was übrigens ungewöhnlich ist für Autozüge. Ein hoher Diesel- oder HVO-Verbrauch pro "Passagierkilometer" ist hier gar nicht zu vermeiden. Hier sollte man wohl eher "Tonnenkilometer" ansetzen. Den hohen Verbrauch eines meiner Meinung nach als Güterzug einzustufenden Zugs auf den Verbrauch aller Dieselzüge zwischen Hamburg und Westerland hochzurechnen, ist schlicht falsch.

HVO-Betankungsanlage von DB Energie in Sylt. © Deutsche Bahn / DB Energie { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/syltshuttle-von-oben-9NegLi__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Deutsche Bahn / DB Energie"} } HVO-Betankungsanlage von DB Energie in Sylt. © Deutsche Bahn / DB Energie

Die Züge sind schwer und haben eine geringe Passagierdichte. So weit so schlecht. Wirklich vergleichen ließe sich dieser "Worst Case" im Bahnverkehr aber allenfalls mit Auto-Fähren oder Frachtflugzeugen. Es ist besonderer Verkehr, dessen indiviueller CO2-Fußabdruck sicher hoch ist.

Doch leider gibt es kaum Zahlen, Details zum Verbrauch, der Loks auf dem Hindenburgdamm, gibt die Deutsche Bahn auf Nachfrage nicht heraus und bleibt oberflächlich in ihren Antworten. Manches findet man aber heraus, indem man sich annähert. Versuchen wir es also:

Ein alter Reisezugwagen in alter Stahlbauweise aus den 1960er oder 1970er-Jahren wiegt so um die 40 bis 50 Tonnen und bietet 60 bis 80 Personen Platz. Die ICs haben also um die 300 Tonnen Last. Die moderneren RE6 (Bombardier Married Pair) dürften um die 250 Tonnen wiegen und fassen im Schnitt pro Waggon mehr Passagiere, jeweils ohne Lok.

Ich will natürlich auch noch erwähnen, dass ein Autozug seltener bremsen muss. Sind die 1000 Tonnen erst mal in Bewegung, zeigt sich der Vorteil Rad-Schiene. Der Regio kann seine vielen Halte hingegen nicht rekuperieren mangels Elektrifizierung. Dafür dürfte der Autozug nach Eisenbahnbetriebsordnung Paragraph 40 langsamer fahren als der RE6. Das verdeutlicht noch einmal, wie schwierig Güterzugdaten sind, wenn sie als Grundlage für Personenverkehr genutzt werden. Es ist ein völlig anderes Einsatzprofil.

Die Autozüge brauchen nämlich, trotz weniger Stops, zwölf Minuten länger als der RE6. Der fährt übrigens tagsüber stündlich. Sprich neben den 18 Autozügen kommen noch einmal 18 RE6 dazu sowie hier und da ein Intercity. Grob sind es also 40 Züge pro Tag, die dort hin- und her fahren. Das im Kontext zu den im Gedankenflug erwähnten 30 Privatjets von Hamburg aus. Dass zwischen den Kapazitäten Welten liegen, dürfte deutlich sein.

Über die Auslastung wissen wir freilich wenig, aber man kann wohl davon ausgehen, dass jeder Personenzug mehrere hundert Passagiere nach Sylt bringt. Das schafft kein Privatjet.

Nach Zahlen von Nah.sh, dem Nahverkehrsverbund Schleswig Holstein, fuhren 2019 im Durchschnitt fast 7600 Passagiere täglich (PDF, Hin- und Zurück zusammengezählt) mit dem Nahverkehr die Strecke zwischen Niebühl und Sylt.

Nimmt man an, dass die Fahrpläne sich kaum geändert haben, sind das 211 Fahrgäste pro Regionalzug auf diesem Abschnitt. Der ist übrigens regelmäßig voll, denn es gibt Warnungen vor bestimmten Zügen, die von pendenlnden Fahrgästen genutzt werden. Dazu kommen die Intercity-Züge und die Autozüge "Sylt Shuttle" und "Autozug Sylt" vom Konkurrenten.

Über dem Hindenburgdamm sind recht viele Fahrgäste unterwegs. © nah.sh { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/screenshot-2023-07-28-at-113527-Cw5OOa__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© nah.sh"} } Über dem Hindenburgdamm sind recht viele Fahrgäste unterwegs. © nah.sh

Man darf dabei auch nicht vergessen, dass der RE6 natürlich auch viele Verbindungen unterwegs bedient. Pendler von Itzehoe nach Hamburg sind hier auch Passagiere, die Diesel verbrauchen.

Über die Dokumentation des Ausbaus der Strecke wissen wir etwa, dass 5,5 Millionen Kilometer pro Jahr mit Dieselfahrzeugen betrieben werden. Aber Achtung: Das beinhaltet auch die RB62, die von Heide nach Itzehoe als Pendelzug überwiegend stündlich dieselt. Das ist auch noch ein leichter Nahverkehrstriebwagen, der alles verzerrt und nicht dem Syltverkehr zugeordnet werden kann. Wenn pendelnde Fahrgäste nicht aufs Auto oder den Bus umsteigen sollen, ist diese Verbindung alternativlos.

Die leichten Regios der RB62 verbrauchen zudem weniger Diesel als die schweren der RE6. Zahlen muss ich hier leider offen lassen, aber allgemein ist bekannt, dass leichte Nahverkehrstriebwagen (60 bis 210 Tonnen etwa) deutlich weniger Verbrauch haben als eine schwere 218, die alleine 80 Tonnen wiegt.

Allein deswegen kann man nicht einfach die gefahrenen Dieselkilometer für Hamburg – Sylt berechnen, weil die Dieselzüge nun mal überwiegend nicht Direktzüge von und nach Sylt sind und es eine große Mischung an Fahrzeugen gibt.

Doch der aufmerksame Leser wird sich jetzt fragen: Diesel zwischen Hamburg und Itzehoe? Ja, das passiert tatsächlich. Die 120 Kilometer lange "Marschbahn" ist zwar zwischen Hamburg und Itzehoe elektrifiziert. Doch bei den Regios wird keine neue Lok in Itzehoe vorgespannt.

Beim Triebzug (vereinfacht gesagt haben die Waggons auch ohne Lok Antriebsleistung, wie eine U-Bahn) geht das eh nicht. Ein Lokwechsel findet nur bei den Intercity-Zügen statt, was man im Fahrplan auch deutlich erkennt. Laut Deutsche Bahn wird die Lok manchmal sogar schon in Hamburg gewechselt.

Ein echt schiefer Vergleich

Kommen wir zu der Zahl, die viele Leser aufregte: Lässt sich die Zahl der 21.300 Privatjetflügen als Vergleich zum jährlichen Dieselverbrauch der Bahn zwischen Hamburg und Sylt relativieren? Vielleicht, vielleicht auch nicht.

Wie bereits beschrieben, würde man den Verkehr zwischen Heide/Itzehoe und Hamburg dort einfließen lassen, wenn man einfach die 5,5 Millionen gefahrenen Dieselkilometer mal einem angenommenen Dieselverbrauch rechnen würde, um ihn auf Hamburg – Sylt umzulegen. Das geht nicht. Ein Ergebnis bekommt man trotzdem schnell: Nämlich dass die Marschbahn schleunigst elektifiziert werden sollte (dazu später mehr).

Embraer Phenom 300E © Embraer { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/06/phenom-300e-75MPnr__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Embraer"} } Embraer Phenom 300E © Embraer

Selbst wenn man die auf der Marschbahn gedieselten Zugkilometer arg simplifiziert hochrechnet, kommt man zu keinem brauchbaren Ergebnis – abseits der Kleinstädte-Vergleiche. Die öfter zu lesenden drei Liter pro Kilometer lassen sich seriös nicht nutzen, denn das sind veraltete Zahlen, die offenbar auf der Baureihe 218 basieren, die eben auch Güterzüge schleppt und nach einem halben Jahrhundert nun langsam in Rente geht. Solche Zahlen sind zudem stark von der Strecke abhängig.

Sie fährt ohnehin nur noch selten. Unter Volllast frisst sie wohl 500 Liter Sprit pro Stunde. Ob die modernere 245er-Lok weniger braucht? Das hat die Deutsche Bahn auf Nachfrage nicht beantwortet. Aber die Hinweise auf einen geringeren Verbrauch (modernere Motoren, weniger Gewicht) sind deutlich.

Den deutlichsten Hinweis, den ich finden konnte, war in Bayern zu finden. Dort braucht eine 245 im Vergleich zur 218 74 Liter weniger Treibstoff über eine Distanz von 115 Kilometern. Es zeigt sich also, dass sich im Diesel-Bahnverkehr einiges in Sachen Effizienz getan hat.

Auch das zeigt, egal wie man es dreht und wendet oder sich zurecht rechnet, die rund 20.000 Privatjetflüge sind in meinen Augen kein haltbarer Vergleich. Das gilt insbesondere dann, wenn man noch mehr Dieselkilometer des Nahverkehrs Hamburg auf der Marschbahn dazu rechnet.

Wobei mein Chef auch an dieser Stelle Rüffel bekommen hat. Aus der Business-Aviation-Bubble wurde kritisiert, dass ein leichter Jet pro Stunde weniger verbraucht und der Flug auch keine Stunde dauert, wie von ihm über den Daumen gepeilt.

Großzügiges Rechnen lässt Privatjets trotzdem schlecht aussehen

Selbst wenn man sehr großzügig hin Richtung Privatjet rechnet (indem man den Berufsverkehr Heide - Hamburg mitnimmt), drei Liter Verbrauch pro Kilometer Bahnfahrt annimmt, weniger Verbrauch der Privatjets nutzt und dann meinetwegen sogar bei 71.200 Flügen mit Businessjet-Flügen ankommt, würden wohl deutlich weniger als 1000 Fluggäste pro Tag mit dem Jet anreisen.

Das im Vergleich zur Bahn extrem wenig zu den bereits erwähnten 7600 Personen im täglichen Pendelverkehr plus die Fahrgäste der Autozüge und der ICs.

Wenn man also die Dieselzüge als "Umweltsau" bezeichnet, was bei der Baureihe 218 sicher nicht falsch ist, was ist dann ein Privatjet? Die notwendige Steigerung des Wortes Umweltsau fällt mir jedenfalls nicht ein.

Will ich damit die Bahn schönschreiben? Nein. Denn sowohl Diesel als auch Kerosin verschmutzen die Umwelt. Natürlich schadet diese Art der Mobilität dem Klima und weder Zug noch Flug lassen sich auf der Strecke aktuell elektrisch betreiben.

Ein sinnvoller Vergleich zwischen Privatjet und Zug ist in meinen Augen aber auf der Strecke ohnehin irrelevant. Darüber sollten wir eigentlich gar nicht erst reden, so schief ist der Vergleich. Zumal das pendelnde Hotelpersonal, welches morgens das Frühstück für die Touristen auf Sylt vorbereitet, sicher nicht mit dem Privatjet anreisen wird.

Teil 2, Analyse: Wie es aussieht, auf der Marschbahn

Nachdem wir nun die Aussagen des Gedankenflugs grob neu eingeordnet haben, stellte sich mir natürlich die Frage, wie es denn eigentlich tatsächlich auf der Marschbahn aussieht.

Ein Thema, das überraschend komplex ist. Denn es fahren viele verschiedene Züge. Neben dem Sylt Shuttle, der ja als Autozug nur von Niebüll nach Westerland unterwegs ist, fahren von der Deutschen Bahn Intercity-Garnituren und Regionalexpress-Züge.

Wieviele Reisende dort unterwegs sind bleibt unklar, da wir nur einen Teil exakt kennen, nämlich die 7600 Fahrgäste im Jahr 2019, die mit dem RE6 fahren.

Wie bereits erwähnt ist die Strecke nur teilelektrifiziert und wird auch unter Fahrdraht oft mit Diesel betrieben. Ökostrom gibt es auf der Gesamtstrecke perspektivisch nicht und der ist bei der Bahn ohnehin kritisch zu betrachten.

Einen Loktausch, so sinnvoll er wäre, findet auf dem Weg nach Sylt nicht immer statt. Der RE6 dieselt etwa die ganze Strecke von Hamburg nach Sylt – erst unter Fahrdraht bis Itzehoe und dann weiter nach Westerland.

Vermutlich ist der Lokwechsel zu kostspielig und darunter muss ausgerechnet bei der Bahn die Umwelt leiden. Die Bahn ist in der Gesellschaft aber per se als umweltfreundlich eingestuft, sodass sie offenbar im Vergleich zur Luftfahrt, wo mituner Sitze wegen zwei Kilogramm weniger Gewicht ausgetauscht werden, kaum Druck für Effizienzsteigerungen hat.

Dass auf der Strecke gedieselt wird, ist also nicht optimal. Nun wird seit einiger Zeit zumindest über den Hindenburgdamm mit nachhaltigem HVO gedieselt. Die Sylt Marketing GmbH schreibt etwa, dass die CO2e-Belastung seit dem Einsatz von HVO um 75 Prozent gedrückt wurde. Unter dem Strich/bilanziell natürlich, da mit der Verbrennung von biologischen Rest- und Abfallstoffen natürlich auch CO2 freigesetzt wird. Das ist bei SAF auch nicht anders. Die Deutsche Bahn sagt hingegen 85 bis 90 PRozent. Das liegt am vermehrten Einsatz der 245er vor dem Autozug.

Der Sylt Shuttle wird seit 2022 an der ersten regulären HVO-Schienentankstelle der DB am Sylt Shuttle-Terminal in Westerland mit klimafreundlichen HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) betankt. © Deutsche Bahn AG / Anastasia Schuster { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/p-1459-PwfEX2__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Deutsche Bahn AG/ Anastasia Schuster"} } Der Sylt Shuttle wird seit 2022 an der ersten regulären HVO-Schienentankstelle der DB am Sylt Shuttle-Terminal in Westerland mit klimafreundlichen HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) betankt. © Deutsche Bahn AG / Anastasia Schuster

Der Sylt Shuttle Plus als defacto leerer Personenzug

Um die Datenbasis noch weiter zu stören gibt es beim Sylt Shuttle noch eine Eigenart, die etwas mit dem Konkurrenzkampf auf der Schiene zu tun hat: Der Sylt Shuttle Plus.

Sylt-Shuttle-Plus: Die Baureihe 628 wird von den Autozügen über den Hindenburgdamm mitgeschleppt. © Adobe Stock / petertadsen { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/adobestock-111570206-izJJEQ__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ petertadsen"} } Sylt-Shuttle-Plus: Die Baureihe 628 wird von den Autozügen über den Hindenburgdamm mitgeschleppt. © Adobe Stock / petertadsen

Wer sich für die Hintergründe interessiert, dem empfehle ich einen Blick auf inselbahn.de . Konkurrent RDC betreibt nämlich ebenfalls einen schweren Autozug über den Hindenburgdamm, den "Autozug Sylt". Hier kennt man sogar die Kapazität: Maximal 110 Fahrzeuge passen auf den Zug.

Der Konkurrenzkampf sorgte dafür, dass die Deutsche Bahn seit Jahren defakto leere Personentriebzüge an den Autozug hängt. 2019 fuhren durchschnittlich 1,5 Fahrgäste mit diesem Zug mit.

Dieser Zug wurde durch das Satiremagazin "Extra 3" übrigens bundesweit bekannt. Nicht zuletzt, weil Passagiere – so es sie denn gab – äußerst ineffizient befördert wurden.

Doch ganz vorbei ist das noch nicht. Die Deutsche Bahn verbraucht über den Hindenburgdamm weiter nachhaltigen HVO-Kraftstoff, um einem Konkurrenten zu schaden. Die Züge stehen nämlich in der Tat vereinzelt noch heute als "SSp" im Fahrplan.

Wie wenig sinnvoll diese Fahrten sind, zeigt ein aktuelles Beispiel. Um 10:31 fährt von Niebühl ein RE6 ab, der trotz Zwischenstopps Westerland um 11:07 erreicht. Kurz dahinter, um 10:32, fährt der "SSp" ohne Zwischenstopps los, kommt allerdings erst um 11:30 an. Konsequenterweise wird der Zug über bahn.de auch nicht gefunden, sofern man die Standardsuche verwendet. Folglich gibt es auf diesem Zug selbst kurzfristig Sparpreise.

Hier muss man ordentlich Kritik üben, denn die wenigen Fahrgäste könnte man vermutlich wirklich effizienter über die Luft befördern. Ein Anwendungsfall für Lufttaxis?

Es ist schon ein sehr nutzloses Angebot. Das zusätzliche Rangieren und die langsamere Fahrt kostet die Fahrgäste satte 23 Minuten extra und dient der Umwelt sicher nicht.

Aber wie gesagt, der Sylt Shuttle Plus ist kein Angebot für Fahrgäste. Es ist ein Angebot, um der RDC das Leben schwer zu machen. So ein bisschen wie Flugzeuge annähernd leer fliegen zu lassen, um Slots am Flughafen zu belegen.

Die Sylt-Baureihen 218, 245, 247 und 628

Die Effizienz ist im Bahnverkehr natürlich – wie im Flugverkehr – vom eingesetzten Gerät abhängig. Und damit wären wir bei dem eingesetzten Rollmaterial.

Da wäre etwa die ikonische Baureihe 218, einer dieselhydraulischen Lok aus den 1960er/1970er-Jahren. Die 218er sollen nur noch vereinzelt Autozüge ziehen und muss dann ab und an auch in Doppeltraktion fahren, um die Last ziehen zu können. In der Regel übernimmt das heute eine einzelne, deutlich stärkere dieselelektrische Baureihe 245 (Bombardier Traxx).

Eine 218er-Doppeltracktion zieht einen schweren Autozug. © Adobe Stock / Martin { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/adobestock-182750786-7U5zXS__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Adobe Stock/ Martin"} } Eine 218er-Doppeltracktion zieht einen schweren Autozug. © Adobe Stock / Martin

Die Unterschiede zwischen den Baureihen sind deutlich. Während die alte 218 eine Anfahrzugkraft von 235 kN hat, sind es bei der Traxx 300 kN. Wohlgemerkt bei ähnlichem Gewicht. Die 245er hat zudem den Vorteil, mehrere kleine Motoren zu haben, die an ihrem Optimum arbeiten können statt eines großen Motors wie bei der 218.

Im Einsatz sind die alten 218er noch bei den Intercity-Garnituren ab Itzehoe in Doppeltraktion. Eine der Loks hat in dem Fall aber keine Traktionsleistung, sondern arbeitet als sogenannte Heizlok zwecks Energieversorgung der Personenwagen. die Zeiten dafür 80 Tonnen extra mitzunehmen dürften aber bald vorbei sein.

Der Regionalverkehr, sprich der RE6 von Hamburg, fährt durchgehend mit einer modernen Baureihe 245.

Konkurrent RDC fährt seinen Autozug übrigens mit einer Siemens Vectron (Baureihe 247, Dieselelektrisch), die ebenfalls sehr modern ist.

Zuletzt wäre dann da noch die Baureihe 628. Das ist der Sylt Shuttle Plus, der im Leerlauf an den Autozug rangehangen. Mit einem Gewicht von etwas über 60 Tonnen dürfte der Zug keinen signifikanten Anteil des Kraftstoffverbrauchs des schweren Autozugs haben, auch wenn er natürlich unnötig ist und die Bahn doch bitte das Angebot einstellen sollte.

Fazit: Elektrifizierung in der Luft und am Boden

Fakt ist: Der Dieselverkehr der Bahn nach Sylt ist alles andere als klimaneutral. Insbesondere wenn man auch noch das private Auto über den Hindenburgdamm schleppt.

Fakt ist aber auch, trotz schwieriger Datenlage, dass ein Flugverkehr mit Privatjets zwischen Hamburg und Sylt pro Passagier ökologisch um Welten schlechter wäre. Daher ist der Vergleich des Bahn-Jahresverbrauchs mit sehr vielen unbekannten Variablen als Äquivalent zu 21.300 oder sogar 71.200 Flügen unzulässig.

Die Bahn und der Bund könnten allerdings deutlich mehr auf der Marschbahn zwischen Itzehoe und Sylt tun. Eine Elektrifizierung ist jedoch erst mal nicht absehbar. Bestenfalls wäre sie im Jahr 2031 fertig, da der Ausbau der bestehenden Strecken laut SHZ-Bericht eine aufwendige Planfeststellung benötigt. Das wäre über 30 Jahre nach der Elektrifizierung der Strecke von Hamburg nach Itzehoe.

Damit könnte viel Geld gespart werden. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass eine Elektrifizierung die Kosten für den Betrieb um 8,4 Millionen Euro senken würde. Außerdem wird die Beschaffung von Dieselloks immer schwerer, so die Bahn und mit Elektroloks könnte die Fahrzeit auf der Marschbahn um 45 Minuten reduziert werden.

In diesen Zeiträumen kann es übrigens tatsächlich passieren, dass die Luftfahrt bis dahin auf diesem speziellen Anwendungsfall sauberer wird, als die Dieselloks.

Rendering: Scylax E10. Neun Passagiere plus Pilot im Elektroflugzeug. © Scylax { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/04/e10-islandhopper222-C1Md9z__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Scylax"} } Rendering: Scylax E10. Neun Passagiere plus Pilot im Elektroflugzeug. © Scylax

Warum? Die ersten kleineren elektrischen und wasserstoffelektrischen Passagierflugzeuge werden aktuell für die Mitte dieses Jahrzehnts erwartet. Sylt Air, als spezialisierter Zubringer für betuchte Kundschaft, hat airliners.de bereits gesagt, dass man prinzipiell Interesse an der Technik hat. So wie viele andere Inselfluggesellschaften auch.

Natürlich wären das im Vergleich zur Bahn äußerst geringe Passagierzahlen, die zu den Inseln der Region elektrisch fliegen könnten. Derweil muss die Umwelt bei der Bahn darauf hoffen, dass überhaupt etwas in Sachen Elektrifizierung in Richtung Sylt passiert.

Noch ist nach SHZ-Informationen unklar, ob etwa der Bund sich zu 90 Prozent an den Baukosten von 400 bis 520 Millionen Euro beteiligen wird. Als vordringlicher Bedarf ist die Elektrifizierung im Verkehrswegeplan 2030 nämlich nicht gelistet. Schon der zweigleisige Ausbau (vordringlicher Bedarf) zur Kapazitätssteigerung ist ein aufwendiges Verfahren.

Es wird also bis auf Weiteres nach Sylt mit HVO und Diesel gefahren. Alternative Antriebe sind für die schweren Autoreisezüge noch nicht in Sicht.

Bei Personenzügen ist das hingegen mittlerweile einigermaßen umsetzbar, wenn auch aktuell nur für relativ kleine Züge. Wer so weit gekommen ist – ja, das Thema ist komplex – der kann sich ja meinen Bericht zum Mireo Plus H/B durchlesen, der Züge mit Wasserstoff (FCEMU) und Akku (BEMU) thematisiert, den ich für eine andere Publikation geschrieben habe.

Als Abschluss möchte ich noch mitgeben, dass der Gedankenflug meines Chefs vielleicht nicht so ernst genommen werden sollte. Ja, er war provokant und ja, er stört mich, so wie ich mich an den ständigen Kleinstädte-Vergleichen störe. Aber daraus ist dann doch noch ein spannendes Thema geworden. Ich hoffe, wir haben alle ein wenig mehr über die Thematik nachgedacht. Mal mit mehr und mal mit weniger Emotionen.