Kötter geht bei Neuausschreibung für Passagierkontrollen in Köln leer aus

Nachdem sich der Sicherheitsdienstleister Kötter im vergangenen Sommer bereits aus Fluggastkontrollen in Düsseldorf zurückgezogen hatte, kündigt das Unternehmen nun auch das Ende in Köln/Bonn an. Man habe die Ausschreibung verloren, setze sich aber für einen Übergang aller Mitarbeiter ein.