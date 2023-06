Köln/Bonn erwartet 1,7 Millionen Passagiere in den Sommerferien

Easyjet am Flughafen Köln/Bonn

Der Flughafen Köln/Bonn rechnet in den kommenden sechseinhalb Wochen der Sommerurlaubssaison mit rund 1,7 Millionen Reisenden. Das wäre ein Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das teilt der Flughafen mit.

"Wir haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Neuerungen umgesetzt, damit unsere Gäste so angenehm wie möglich in den Urlaub starten können“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Der Flughafen habe sich gemeinsam mit Partnern und Dienstleistern umfassend auf die Ferienreisezeit vorbereitet. Dabei habe der Flughafen rund zehn Millionen Euro investiert, um die Abläufe zu optimieren. Ein zentral gesteuertes Airport Operations Control Center (AOCC) wurde eingerichtet, um alle Prozesse zu überwachen und schnell auf betriebliche Besonderheiten reagieren zu können.

Weitere Verbesserungen umfassen erweiterte Zugangsbereiche, separate Zugänge für verschiedene Reisegruppen, neue digitale Info-Kioske und eine erhöhte Anzahl von Stationen zur automatischen Gepäckaufgabe. Zudem wurden neue gastronomische und Shopping-Angebote eingeführt, darunter ein Duty-Free-Bereich und neue Lounge-Möglichkeiten.

Die beliebtesten Reiseziele in diesem Sommer ab Köln/Bonn sind Palma de Mallorca, Antalya und Izmir. Am Donnsretsg starten in NRW die Schulferien.