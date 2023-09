Ein Flugzeug steht am Gate am Flughafen Köln-Bonn.

In den NRW-Herbstferien rechnet der Flughafen Köln-Bonn mit etwa 635.000 Passagieren, was ein Plus von sieben Prozent gegenüber 2022 bedeutet. Am ersten Ferienwochenende werden über 200.000 Fluggäste erwartet. Wie der Airport mitteilt, sei für den Oktober mit insgesamt einer Million Passagieren zu rechnen.