Koalition streitet über staatliche Mitbestimmung bei Lufthansa

Eigentlich schien es, als ob sich die Bundesregierung intern auf ein Paket für die Lufthansa-Rettung geeinigt hatte. Doch aus dem Bundesverkehrsministerium kommen nun andere Töne. Und auch im Bundestag mehren sich kritische Stimmen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU, links). © BMVI

Auf Seiten der Bundesregierung soll es laut einem Medienbericht zu einem handfesten Streit zwischen den zuständigen Ministerien über die Bedingungen für eine staatliche Intervention bei der Lufthansa gekommen sein. Wie "Der Spiegel" berichtet, seien sowohl das CSU-geführte Verkehrsministerium als auch Teile der Bundestagsfraktion der Union gegen den Erwerb einer Sperrminorität über eine stille Beteiligung hinaus und auch nicht mehr darauf erpicht, Vertreter der Bundesregierung in den Aufsichtsrat des Konzerns zu entsenden.

Finanzminister Olaf Scholz und die SPD traten in den vergangenen Wochen hingegen für eine möglichst enge Kontrolle der Geschäftstätigkeit des Konzerns ein, sollten Staatshilfen in milliardenhöhe fließen. Zu Anfang dieser Woche schien es, als habe sich die Koalition auf ein Paket geeinigt, dass eine stille Beteiligung und Kredite im Umfang von bis zu zehn Milliarden Euro vorsah. Mit einer Sperrminorität von 25,1 Prozent und zwei Sitzen im Aufsichtsrat sollten im Gegenzug staatliche Interessen im Konzern vertreten werden.

Spohr zuversichtlich

Die beiden letzteren Bedingungen stehen nun scheinbar zur Disposition, das habe auch eine Staatssekräterin von Verkehrsminister Andreas Scheuer laut dem Bericht im zuständigen Ausschuss angedeutet. In Berlin werde nun vermutet, dass sich Scheuer und Konzernchef Carsten Spohr zu der neuerlichen Volte direkt abgespochen hätten, womit Scheuer seine Kompetenzen überschritten hätte.

Spohr versucht in den Verhandlungen, jeglichen künftigen politischen Einfluss auf die Geschäftsführung zu unterbinden. Zwischenzeitlich brachte der Vorstandsvorsitzende auch eine Insolvenz in Eigenverwaltung in Spiel, um unabhängig zu bleiben, ist davon mittlerweile jedoch wieder abgerückt. Er sei überzeugt, dass die Verhandlungen bald abgeschlossen werden könnten, sagte Spohr kürzlich auf der Hauptversammlung des Konzerns. "Auch in der Bundesregierung in Berlin möchte niemand eine staatlich gelenkte Lufthansa."

Einstweilen wird jedoch weiter verhandelt. Finanzminister Olaf Scholz betont, dass man Wege finden müsse, bei denen die Steuerzahler nicht nur für Verluste zuständig seien.

Sorgen vor feindlicher Übernahme

"Wir müssen Regelungen finden, die dazu beitragen, dass das Unternehmen mit genügend Liquidität ausgestattet ist, dass aber gleichzeitig auch gewährleistet ist, dass die Steuerzahler nicht nur für die Verluste zuständig sind, sondern wenn es wieder aufwärts geht auch dabei sein können", sagte der SPD-Politiker. Daneben müsse sichergestellt werden, dass das Unternehmen nicht leichte Beute für andere werde. Dazu habe man sehr konkrete und sehr klug bedachte Vorschläge.

"Der Spiegel" wiederum zitiert den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, Carsten Linnemann, mit der Einschätzung, dass "das Argument, dass man nur mit einer 25-Prozent-Staatsbeteiligung die Lufthansa vor Übernahmen schützen kann, falsch ist." Luftverkehrsabkommen würden dies verhindern. Der Staat sollte sich ausschließlich über eine stille Beteiligung und Kredite einbringen und dann so schnell wie möglich wieder raus.