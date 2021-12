KLM startet im neuen Jahr mit einer neuen Image-Kampagne. Dabei setzen die Niederländer den Fokus auf die Nachhaltigkeitsbotschaft "Fly responsibly". Die Kampagne läuft zu Hause in den Niederlanden sowie in wichtigen internationalen Märkten an, wie die Airline mitteilte. In Deutschland sind unter anderem Plakate in vielen Großstädten geplant.