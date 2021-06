Kurzmeldung KLM will Sommer-Flugplan wieder hochfahren

KLM will in diesem Sommer wieder alle Ziele anfliegen, die auch schon vor der Pandemie auf dem Flugplan standen, sagte Airline-Chef Pieter Elbers gegenüber der "Süddeutschen Zeitung". Der Carrier hatte in der Pandemie sein Angebot stark eingeschränkt. Viel laufe dabei über Hubs.