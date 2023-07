Kurzmeldung KLM startet neuen Gepäck-Abholservice in der Schweiz

In Kooperation mit "Airportr" bietet KLM ab sofort einen neuen Gepäckservice in der Schweiz. Das berichtet das Fachportal "About Travel". Der Dienstleister holt die Koffer der KLM-Passagiere vor dem Flug zuhause ab und bringt sie zum Flughafen Zürich. Der Service ist über die Airline-Webseite online buchbar.